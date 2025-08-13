Esta es la carta de Álvaro Uribe que leyeron durante el funeral de Miguel Uribe en el Congreso

Durante el funeral del precandidato Miguel Uribe Turbay en el salón elíptico del Congreso de la República, Gabriel Vallejo, presidente del partido Centro Democrático, del cual pertenecía al senador, leyó una carta escrita por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador de ese movimiento político. "Sacrificaron el árbol fresco del Jardín de la Democracia. Dispusieron de la vida de un gran patriota, de quien dedicó su juventud a amar a Colombia", inicia el escrito.

El mensaje del exmandatario, quien actualmente está condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal, añadió que "martirizaron su familia. Eliminaron al gran esposo, al gran padre, al gran hermano, al gran hijo. Nos quitaron al joven estudioso, de carácter firme, de crítica argumentativa, de proposición soportada en razones. Nosotros no decimos quién tiene derecho a vivir. Nosotros reclamamos la protección de la vida de todos los colombianos".

El expresidente, además, le pidió a las Fuerzas Armadas "protección para todos los colombianos y también para los nuestros", y agregó: "Confrontar al crimen no necesita un acuerdo nacional. Basta con la Constitución, que fue fruto de un gran acuerdo nacional. Creemos en la razón, en su exposición, pero no en la sinrazón de la violencia, ni en las arengas que la estimulan, que con rabia todo lo inculpan al pasado y siembran y atizan resentimiento con la narrativa que distorsiona la historia o inventan lo que no sucedió".

Le pidió ayuda a "los órganos de inteligencia de países amigos como los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel" para que "ayuden a esclarecer el magnicidio. una necesidad que no nos devolverá a Miguel, pero ayudará a aterrar al delincuente. (...) Este magnicidio no puede quedar simplemente con los autores materiales, como hasta ahora se ha pretendido que quede el magnicidio del Dr. Álvaro Gómez Hurtado".



"Miguel estaba espiritualmente preparado para ejercer la Presidencia"

El expresidente indicó que Miguel "era un ejemplo de oposición democrática leal", y que "estaba espiritualmente preparado para ejercer la Presidencia de la República con decoro, con nobleza en la acción y en la palabra (...) Miguel creó una enorme ilusión juvenil. Y renovó la ilusión de Patria en los viejos como yo, que creemos que el permiso popular para persistir en la vida pública depende del eje que junta la fortaleza de las convicciones, la autocrítica para corregir, con la reflexión sobre los nuevos desafíos y soluciones".

Finalmente, les envío un mensaje a los familiares del senador fallecido: "María Claudia, María, Emilia, Isabela y Alejandro, Miguel siempre los hará sentir rodeados de amor, ese amor tan grande que se volvió inagotable. Miguel papá, Delia, Carolina, familia, Miguel les llegó la alegría del orgullo bien merecido por su corta y fecunda existencia. Alejandro, crecerás rodeado del cariño de este gran pueblo colombiano que no tiene límites en el afecto. Desde el cielo te protegerá tu padre con el ejército de tu abuela Diana y de tu bisabuela Nydia".

La carta fue uno de los mensajes que se compartieron este miércoles 13 de agosto en el salón elíptico, donde están dándole el último adiós al precandidato presidencial, quien fue víctima de un atentado mientras se encontraba en un mitin político en el parque El Golfito ubicado en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

