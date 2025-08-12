Publicidad

POLÍTICA  / El cruce de mensajes entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos tras inicio de velación de Miguel Uribe

El cruce de mensajes entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos tras inicio de velación de Miguel Uribe

Uribe se refirió a la presencia de Santos en la velación de Miguel Uribe Turbay y habló de "hipocresía". Santos le respondió que “lo invita a dejar atrás el odio”.

Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Colprensa
Por: Cristian Ávila Jiménez
|
Actualizado: agosto 12, 2025 08:03 a. m.

El cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay llegó en la noche de este 11 de agosto al Congreso donde se llevarán a cabo sus honras fúnebres. En las primeras horas de la velación asistieron sus familiares, amigos y colegas, quienes le rindieron tributo luego de su deceso producto de un atentado el pasado 7 de junio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay, dedicó unas emotivas palabras sobre el precandidato presidencial y añadió que "rechaza cualquier acto de violencia o venganza por la muerte de Miguel". Además, pidió que "ojalá se haga justicia por una Colombia que merece vivir en paz".

Al Congreso, donde se realiza la cámara ardiente, llegaron varios personajes importantes de la política colombiana, entre ellos el expresidente Juan Manuel Santos.

La presencia del exmandatario ocasionó reparos desde el Centro Democrático, partido de Uribe Turbay, que consideró “ofensiva” la visita de Santos. Esta colectividad también señaló que “es igualmente doloroso que el expresidente Uribe, quien lideró la lucha contra la violencia y salvó a Colombia de la destrucción, se encuentre injustamente privado de su libertad y no pueda rendir homenaje a Miguel Uribe en este momento de dolor”.

El mismo Álvaro Uribe, hoy condenado en primera instancia por soborno en actuación penal y fraude procesal, criticó la presencia de Santos en la cámara ardiente. “En esta hora de dolor aumenta mi tormento ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos que devolvió el poder a los criminales”, señaló.

Y este martes, Santos le dijo a Uribe que “lo invita a dejar atrás el odio”. Agregó que “hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos”.

Día de duelo en Colombia

En tanto, el Gobierno colombiano decretó este lunes un día de duelo e izó a media asta la bandera en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, en memoria del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció 64 días después de ser gravemente herido en un atentado.

"Decrétese duelo nacional por el término de un día, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país, unidades militares y de policía y las embajadas de Colombia en el exterior", señala el decreto, firmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, murió este lunes en Bogotá, dos meses después de haber sido herido con dos balas en la cabeza y una en la pierna izquierda cuando participaba en un acto de campaña de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

