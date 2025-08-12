Publicidad

Esto dijo el presidente Petro sobre propuesta de Maduro de unir FF. MM. de Venezuela y Colombia

Según el mandatario colombiano, el líder chavista habló de “articular” los ejércitos “para acabar el narcotráfico en la zona de frontera”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: agosto 12, 2025 10:24 a. m.

El presidente Gustavo Petro se refirió a las palabras del venezolano Nicolás Maduro, quien sugirió unir las Fuerzas Militares de su país y de Colombia en la frontera para tener “un territorio libre de violencia”.

En su programa semanal, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro propuso “unir el trabajo de cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas. Unir a dos gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Venezolana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo, de Táchira, Zulia hasta La Guajira”.

“Lo estamos logrando, lo vamos a lograr del lado venezolano, como yo se lo he dicho al presidente Petro muchas veces, del lado venezolano, Venezuela es un país libre de cultivos”, agregó.

“Nicolás Maduro no ha hablado de unir los ejércitos”, según Petro

El presidente colombiano se expresó así a través de su cuenta en X, afirmando que “Nicolás Maduro no ha hablado de unir los ejércitos, sino de articularlos para acabar el narcotráfico en la zona de frontera, y eso es conveniente para las dos naciones y ha dado mucho resultado”.

Según él, el grupo guerrillero del “ELN ha sido golpeado en ambos lados de la frontera, militarmente”, y añadió que la orden que dio “es articular las inteligencias para la lucha contra el narcotráfico con EEUU, Europa, América Latina y el Caribe, con China, con el mundo árabe y con el mundo entero. Y he impartido instrucciones, que por encima de las diferencias políticas, los ejércitos de América Latina se coordinen con prioridad”.

Noticia en desarrollo.

