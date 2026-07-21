Fraile Ricardo Torres Castro, designado director del SENA por el presidente electo De la Espriella

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), una de las entidades públicas que ofrece formación gratuita en Colombia a través de programas técnicos, tecnológicos y complementarios, será dirigido por el fraile Ricardo Torres Castro, según anunció este martes el presidente electo, Abelardo de la Espriella. El nombramiento fue dado a conocer por De la Espriella mediante un video publicado en su cuenta de la red social X, medio que también ha utilizado para presentar a otros integrantes de su equipo de gobierno.



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Durante el anuncio, el presidente electo señaló que la nueva dirección del SENA estará enfocada en fortalecer la formación técnica y tecnológica, así como en impulsar cambios relacionados con la infraestructura, la relación con el sector productivo, consolidar los procesos de internacionalización y posicionar nuevamente al SENA como un aliado de la productividad, la innovación y la movilidad social en el país.

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"Sentido de comunidad, de trabajo y rigor académico. Llegó la hora de fortalecer al aprendiz, recuperar la confianza del sector productivo, modernizar la infraestructura física y tecnológica, consolidar la internacionalización y posicionar nuevamente al SENA como el principal aliado de la productividad, la innovación y la movilidad social de Colombia", mencionó el video.

El SENA volverá a ser el gran motor de las oportunidades para millones de colombianos.



He designado al Fraile Ricardo Torres Castro como director del SENA, con la misión de fortalecer la formación técnica y tecnológica, recuperar la confianza del sector productivo, modernizar la… pic.twitter.com/p4rrIeilUD — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 21, 2026

¿Quién es Ricardo Torres Castro?

El fraile dominico y sacerdote Ricardo Torres Castro nació en Tunja, Boyacá. Es profesional en Licenciatura en Filosofía, Pensamiento Político y Económico y en Teología. Además, cuenta con una Maestría en Administración y un Máster en Negocios y Redes Internacionales.



Según la hoja de vida publicada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), en 2024 se desempeñó como asesor del Centro Nacional de Memoria Histórica. Anteriormente ocupó los cargos de decano de división en la Universidad Santo Tomás entre marzo y agosto de 2023, rector de esa institución entre 2020 y 2023 y rector en el periodo comprendido entre 2017 y 2020.



Su trayectoria también incluye los cargos de director de proyectos de la Universidad Santo Tomás entre 2014 y 2016; síndico del Colegio Jordán de Sajonia entre 2013 y 2015; director ejecutivo de la Corporación Dominicana Opción Vida Justicia y Paz entre 2013 y 2014, y gerente general de la Diócesis de Tibú entre 2011 y 2013.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co