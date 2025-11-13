En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Gobierno colombiano dice que seguirá trabajando contra el narcotráfico en cooperación con EE. UU.

Gobierno colombiano dice que seguirá trabajando contra el narcotráfico en cooperación con EE. UU.

El presidente Petro dijo que habrá comunicación, con cualquier agencia, cuando no se menoscaben los derechos humanos. El ministro Benedetti agregó que el Gobierno seguirá trabajando en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 13 de nov, 2025
El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente colombiano Gustavo Petro.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente colombiano Gustavo Petro.
AFP / Colprensa

