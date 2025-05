Gustavo Petro dice que presentará pruebas a la Fiscalía sobre "actos de sedición"

En medio de la tensión entre el Álvaro Leyva y Gustavo Petro tras duros señalamientos realizados por el excanciller hacia el mandatario, el presidente Gustavo Petro anunció en la madrugada de este lunes que presentará pruebas de "actos de sedición" a la Fiscalía e incluso nombró al congresista estadounidense Mario Díaz-Balart.

El mensaje del presidente ocurre días después de que el excanciller realizara, nuevamente, fuertes cuestionamientos por los que califica como “erráticos y censurables estados y comportamientos” del Jefe de Estado. Además, habló de supuestas adicciones e incluso le pidió que dé un paso al costado en el cargo.

A propósito de esa nueva carta, el presidente Petro recordó -durante un acto público- que a Leyva lo sacó del cargo la Procuraduría, en medio de la polémica por posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes.

“Me la está cobrando a mí (…). Lo que ha salido el día de hoy no es un chisme, es un complot, es peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía nacional y la democracia (…). Dicen que Benedetti me chantajea, pero nunca he ido a una fiesta con él, le tengo miedo a las amigas que invita”, dijo Petro.

A esos señalamientos, Petro también respondió que Leyva “anda buscando a los congresistas de la comisión de acusaciones “para tumbar al presidente” y señaló como “hechos mentirosos” los que manifestó en la carta. En su declaración, además, nombró al congresista de Estados Unidos , Mario Díaz-Balart, de organizar las reuniones donde se está organizando ese supuesto complot.

“Lo que buscan es usar el Congreso para tumbar al presidente”, reiteró el mandatario.

Y en la madrugada de este 7 de mayo, el presidente Petro escribió en su cuenta de X que le presentará las pruebas a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en el transcurso de este jueves, sobre posibles “actos de sedición”.

“Quiero presentarle las pruebas a la fiscal general de la Nación, ojalá mañana mismo, que muestra los actos de sedición de lo que Leyva llama: acuerdo nacional, que ahora propone con grupos de extrema derecha y grupos armados en guerra, al cual ha invitado a algunas personas muy conocidas, y donde se demuestra la reunión con Diaz Balart, que él ahora niega”, escribió Petro.

De acuerdo con el código penal, en su artículo 468, se habla de sedición para quienes “mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes”. En la ley también se manifiesta que “incurrirán en prisión 32 a 144 meses y multa de 66.66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.



¿Qué respondió Díaz-Balart?

Luego de lo manifestado por el presidente Petro en un acto público con estudiantes del Sena, el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, del Partido Republicano, negó este martes que busque sacar del poder al mandatario de Colombia y mencionó que debería buscar ayuda.

"Gustavo Petro parece que está de nuevo bajo la influencia de drogas, alcohol o ambos. Ha llegado al punto que no puede ni deletrear nombres comunes", escribió en X el congresista de origen cubano y quien representa el distrito 26 del sur de Florida.

De esta manera, Díaz-Balart se refirió a la denuncia sobre un supuesto "complot" liderado por él que hizo este martes el presidente cuando respondió a las nuevas acusaciones del excanciller colombiano Álvaro Leyva, quien en esa misiva le pidió a Petro "revisar su permanencia en el cargo" por sus supuestos problemas de drogadicción en una carta pública.

De acuerdo con Petro, en reuniones lideradas por Díaz-Balart se "está coordinando el plan" con el que buscan sacarlo del cargo, pues afirmó que no lograron hacerlo con la investigación que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra su campaña presidencial.

En su mensaje de respuesta, Díaz-Balart señaló que espera que Petro, con ayuda profesional, "pueda combatir su adicción y se pueda mejorar".

