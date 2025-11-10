Petro llama a consultas a embajador en EE. UU. tras la foto hecha con IA de la 'doctrina Trump'

Una fotografía tomada el 21 de octubre en la Oficina Oval de la Casa Blanca en medio de una reunión que sostuvo el presidente Donald Trump con la bancada de senadores republicanos. Se ve una imagen hecha con inteligencia artificial en la que aparece el presidente Gustavo Petro y el autoproclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ambos vestidos con el overol naranja que distingue a los prisioneros de las cárceles en Estados Unidos.

La existencia de esta imagen fue revelada este domingo por la revista Cambio, que además publica el texto de la carta en la que aparecen los dos mandatarios latinoamericanos. Según Cambio, el documento lleva como título la "Doctrina Trump" y sería una estrategia que tendría como objetivo llevar al mandatario colombiano a la cárcel.

Además, la revista revela la transcripción del primer párrafo de la carta. "A pesar de décadas de estrecha colaboración entre Estados Unidos y sus aliados en Sudamérica, el Gobierno de Colombia ha sido tomado por Gustavo Petro, quien fue elegido con el apoyo de los carteles de la droga. Es necesario implementar la doctrina Trump en Colombia y el Hemisferio Occidental".



Luego de esa revelación, se confirmó que el presidente Petro llamó a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña. "Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se recibe las informaciones pertinentes", afirmó Petro en su cuenta de X, donde también escribió: "Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca me sacan como si fuera un preso en cárcel de los Estados Unidos. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia".



En el documento que reposa en una carpeta azul también hay una lista de cinco acciones que serían necesarias para implementar la llamada "Doctrina Trump". Entre las tareas se habla de designar carteles como organizaciones terroristas, establecer sanciones selectivas contra el presidente Petro, su familia y asociados y combatir las acciones criminales corruptas y antiestadounidenses.

En la parte de abajo del documento aparece el membrete del senador de Ohio, Bernie Moreno, por lo que se presume que habría sido él quien llevó la carta hasta la Casa Blanca. En la fotografía que fue tomada en medio de conversaciones casuales en la Oficina Oval aparecen Lindsey Graham y Mike Lee, ambos congresistas republicanos; James Braid, director de la oficina de asuntos legislativos de la presidencia, y James Blair, quien sostiene la carpeta subjefe del gabinete del presidente Donald Trump.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICAS CARACOL