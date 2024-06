Presuntas interceptaciones ilegales a Corte Constitucional son algo “muy grave”: David Luna

El pasado martes en la plenaria del Senado se llevó a cabo un debate de control político al director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. Este fue citado específicamente por el parlamentario David Luna, de Cambio Radical, y allí el congresista expuso varias denuncias frente a presuntos perfilamientos, seguimientos e interceptaciones a miembros de la oposición, a periodistas y militares en uso del buen retiro, como los dados a conocer ahora por la Corte Constitucional.

Al conocer la denuncia del alto tribunal, el congresista calificó el hecho como “muy grave para el país, no se puede repetir la historia, y el Gobierno del presidente Petro, que anunció un cambio, debe ser contundente en señalar si esta práctica la está desarrollando o si, por el contrario, está respetando la democracia, la ley y a los jueces de la República”.

En el debate de control político del pasado martes 18 de junio, González aseguró que no ha existido ningún tipo de interceptación: “Todas las respuestas, por supuesto, son de no, este gobierno jamás haría una cosa de esas, porque no está en su ADN, porque lo contrario en su ADN ha estado toda una vida luchando contra eso, toda una vida luchando contra este tipo de cosas”.

Luna le recordó al director de la Agencia Nacional de Inteligencia “tener absolutamente claro que en una sesión en el Congreso se está bajo la gravedad del juramento cuando se señala cuáles son las respuestas ante las preguntas de los congresistas”,

Fiscalía inicia investigación tras denuncia de Corte Constitucional

La Fiscalía ordenó "iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata" por las denuncias de un posible espionaje a la Corte Constitucional de Colombia, ante las denuncias de presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los despachos de sus magistrados.

"La fiscal General dispuso todos los recursos al alcance de la entidad para avanzar con celeridad y rigor en los actos investigativos que permitan establecer los alcances y el impacto de la delicada situación denunciada el pasado miércoles", explicó la Fiscalía en un comunicado.

Entre las posibles pruebas hay información de presuntas escuchas con interceptación a celulares de magistrados y otros funcionarios con información de procesos sensibles y bajo reserva.

La Fiscalía rechazó "cualquier insinuación de filtración deliberada o indebida que afecte la seguridad, protección e integridad tanto de los denunciantes y sus familias" y negó hoy haber "divulgado el documento suscrito por uno de los magistrados de la Corte Constitucional".