Presupuesto para la Registraduría: ¿qué dijo su director sobre el "error" del Gobierno?

Hernán Penagos, quien dirige la Registraduría Nacional, habló con Noticias Caracol en vivo sobre lo que la entidad contempla e implementará para las elecciones de 2026. Sin embargo, también se refirió al supuesto error que cometió el Gobierno del presidente Gustavo Petro con el presupuesto nacional, en el que redujo en un 77,4% el dinero destinado al organismo electoral.

“No conozco la génesis de esa situación. Solamente nos dimos cuenta al momento en que se radicó una ponencia donde se reducía el presupuesto de la Registraduría, pero esa circunstancia quedó superada por varias razones”, dijo el registrador sobre ese incidente que fue blanco de un debate nacional.

Penagos se mostró tranquilo “porque como no se aprobó el presupuesto por parte del Congreso de la República, lo que dice la ley orgánica de presupuesto es que se aprobará el presupuesto por decreto y será el inicialmente radicado por el Gobierno ante el Congreso de la República. Luego, ese proyecto, inicialmente radicado, tiene los recursos que solicitó la Registraduría para poder llevar a cabo el proceso de 2026. Lo segundo es que es bueno explicar que las elecciones son el 2026, pero el año entrante se lleva a cabo toda la logística preelectoral para prepararse de cara a las elecciones que son en el mes de marzo”.

Habrá cambios tecnológicos en las próximas elecciones

El registrador recordó que en el mes de marzo de 2025 inicia el calendario electoral, “es decir, en marzo ya se inicia la posibilidad de que los ciudadanos se inscriban porque no estén inscritos o quieran cambiar su lugar de residencia”.

Publicidad

En ese momento inician algunos de los cambios en la Registraduría- “Vamos a abrir inscripciones virtuales de ciudadanos residentes en el exterior, porque queremos promover la participación para ampliar la participación. La inscripción es virtual y luego van y votan el día de las elecciones. Eso sin duda nos va a ayudar a mejorar la participación, que es un tema en el que tenemos que ocuparnos todos, a que mejore la participación”, expresó Penagos.

La Registraduría también implementará la biometría facial. “Va a ser muy útil en el proceso electoral de 2026 para evitar la suplantación. Hoy en Colombia son cerca de 120 mil mesas, la biometría se aplica en algo así como 20 o 25 mil de ellas, y ahora lo que vamos a transitar es de la biometría dactilar, que la vamos a seguir utilizando, a la biometría facial para poder llegar a 80 mil mesas, si se quiere, en biometría facial. Y eso va a ser muy importante en términos de evitar la suplantación, que es muy pequeña en Colombia, pero la tenemos que despejar”, indicó el funcionario.

Publicidad

El registrador, además, anunció que en 2026 van a “publicar de la manera más ágil y rápida todos los documentos y actas electorales, lo que se conoce como el E14, que yo no quiero seguir llamándolo así porque a la gente le parece una cosa extraña. Son las actas electorales de mesa, que se van a publicar todas de manera muy ágil, pero no solamente las actas electorales. También las actas de claveros, las actas de transmisión para que los ciudadanos tengan la posibilidad de verificar y contrastar tanto la transmisión, que es lo que se conoce como preconteo, con las actas electorales de los jurados. Todos esos documentos los vamos a publicar de manera que puedan parametrizar desde un ciudadano cualquiera que quiera observarlo hasta una organización política. Vamos a buscar canales dedicados, por ejemplo, para los medios de comunicación, para las organizaciones políticas”.

Financiación estatal que propone listas cerradas para elecciones a corporaciones públicas. ¿Cree que esta vez el Congreso sí caminará?

El registrador confesó que “no la he estudiado a detalle, pero si el país quiere avanzar en una reforma política debe proponer, inclusive, algunas cosas que están por fuera de esa reforma. Por ejemplo, el tema de las coaliciones hoy en Colombia es un tema que hay que revisarlo con mucho detalle. De la financiación estatal ya se ha hablado mucho y, sin lugar a dudas, es una buena manera para evitar la financiación irregular y eso es muy positivo”.

Pero “hay que pensar también, por ejemplo, hasta dónde debe llegar Colombia en el número de partidos. En 2002 Colombia tenía cerca de 70 partidos y fue una circunstancia compleja, difícil en las microempresas electorales, la operación avispa. Luego, después de esos cambios de 2002 y 2009, Colombia llegó a tener algo así como entre 15 y 18 partidos. No sé cuál es la cifra adecuada ni cuál es el número correcto, lo cierto es que hoy estamos en cerca de 35, 36 partidos. Pareciera no tan positivo, y lo voy a decir como registrador, no lo digo por el tema político. No es lo mismo organizar unas elecciones con 15 partidos a organizar una elección con 35 partidos. Es decir, la tarjeta electoral se vuelve más compleja, el conteo se vuelve más complejo, para los ciudadanos es más difícil, luego es un tema que sería útil. Yo no voy a opinar en función de los efectos políticos de eso, pero sí lo digo desde el punto de vista de logística. La logística electoral es más difícil. Luego ahí también debería, si es que el Congreso se anima a hablar de reforma política, ocuparse de eso.