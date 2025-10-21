En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / Reacciones políticas a absolución del expresidente Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá

Reacciones políticas a absolución del expresidente Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá

Varias personalidades políticas se han pronunciado luego de que el Tribunal tumbara la sentencia en primera instancia que condenaba a Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 21 de oct, 2025
Álvaro Uribe: este es el fallo en segunda instancia contra el expresidente
Álvaro Uribe.
AFP

