Reforma laboral: Efraín Cepeda le responde a Petro y exige respeto por independencia del Congreso

La reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro está a punto de hundirse en el Senado luego de que ocho de los 14 miembros de la Comisión Séptima de esa corporación, donde debe debatirse este proyecto de ley, firmaron una ponencia para archivar esa iniciativa.

En el documento, los congresistas proponen una "ponencia negativa y en consecuencia solicitarle a la Comisión Séptima del Senado de la República archivar en primer debate en Senado, tercero en el trámite legislativo", pues ya había sido aprobado en la Cámara de Representantes.

En respuesta, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró en X que "la Comisión VII, en su mayoría, ha traicionado al pueblo trabajador" del país. "Buscaremos que sea reversible la decisión pero sobre el engaño solo nos llevan a la violencia", afirmó el mandatario, quien agregó que "con esta actitud de la mayoría de la Comisión VII" se rompe "el diálogo entre el Congreso de Colombia y el Gobierno del Cambio".

Al respecto, el Presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, en declaraciones a la prensa, manifestó que el Congreso es "independiente" y no "un apéndice de nadie, mucho menos de la Presidencia". Cepeda defendió que la decisión de la Comisión Séptima es "autónoma" y que debe ser respetada.

El senador manifestó que es "inadmisible" que el mandatario "esté incitando a la violencia contra el Congreso de la República por una decisión que tomaron los senadores en ejercicio de sus competencias constitucionales".

"Usted se equivoca si cree que el Congreso de la República se va a dejar arrinconar o someter a sus caprichos. El Congreso representa al pueblo y también tiene como fundamento una elección democrática, no es usted el único que tiene la razón en el país", afirmó en un mensaje dirigido a Petro.

Cepeda informó que, en ese sentido, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "El país debe permanecer alertas en la defensa de nuestros valores democráticos", manifestó.

Efraín Cepeda, presidente del Senado, se refirió a la radicación de la ponencia de archivo de la reforma laboral: "Los senadores de la Comisión Séptima tomaron una decisión autónoma. Esa es una decisión que tenemos que respetar".



Petro, acto seguido, respondió: "Yo no amenazo: digo la verdad". Y más tarde añadió en su cuenta de X: "Efraín Cepeda debe es respetar al pueblo de Colombia. El congreso tiene una orden de la constitución: actuar bajo el interés general y no bajo el particular de los dueños de los juegos de suerte y azar o los dueños privados de la salud de los colombianos, los mismos que se roban los dineros del pueblo".

Entre tanto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó que "en una democracia el Congreso no se puede negar a discutir una reforma laboral que reclaman los trabajadores y la sociedad de estos tiempos".

"Sobre todo si esa reforma en su trámite por la Cámara de Representantes ya había construido importantes consensos. Mal mensaje de quienes firmaron ponencia de archivo. Senadores: Aún hay tiempo para reflexionar y rectificar, escuchando el clamor popular", expresó Sanguino en X.

Entre los artículos que contiene la reforma laboral del Gobierno está el aumento de las horas de recargo nocturno, garantías de los derechos sindicales, incremento de las licencias de paternidad y regula el trabajo de plataformas digitales, entre otros.

Sin embargo, durante su trámite en la Cámara se quedaron por el camino otros artículos que la oposición rechazó como garantizar que los trabajadores del campo tengan, al menos, un salario mínimo o la indemnización por despido sin justa causa.

La laboral es una de las múltiples reformas que ha presentado Petro en el Congreso, de las cuales solo han conseguido superar el legislativo la tributaria y la pensional, mientras que la de salud o educación han perecido en el intento.

