POLÍTICA
Revocar visa atenta contra derecho a libertad de opinión: Cancillería por decisión de EE. UU.

Revocar visa atenta contra derecho a libertad de opinión: Cancillería por decisión de EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió a la decisión de Estados Unidos de revocarle la visa al presidente Petro. Instaron a que se busque otra sede "completamente neutral" para llevar a cabo los encuentros de la ONU.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 27 de sept, 2025
Donald Trump y Gustavo Petro.
Afp y Presidencia

