Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MILITARES SECUESTRADOS
EE. UU. - VENEZUELA
VALERIA AFANADOR
LOS INFORMANTES
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección SALUD Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / SALUD  / Keralty retoma control de EPS Sanitas y reclama al Gobierno: "Enfrenten consecuencias de sus actos"

Keralty retoma control de EPS Sanitas y reclama al Gobierno: "Enfrenten consecuencias de sus actos"

La empresa señaló que empieza una nueva etapa, pero aseveró que "el daño causado, en muchos casos irreparable, no puede quedar en la impunidad".

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: septiembre 08, 2025 07:55 a. m.
Comparta en:
EPS Sanitas.
EPS Sanitas.
Colprensa