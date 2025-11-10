En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
ACCIDENTE BOGOTÁ
ANTIOQUIA
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Tras cierre temporal, habló Before Club, bar donde salió Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado

Tras cierre temporal, habló Before Club, bar donde salió Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado

El club nocturno se pronunció tras la medida y la multa que se le impuso desde el Distrito. Esto halló la Secretaría de Salud dentro del lugar.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Tras cierre temporal, habló Before Club, bar donde salió Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado
Tras cierre temporal, habló Before Club, bar donde salió Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado
NOTICIAS CARACOL / REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad