BOGOTÁ  / Los negocios por los que hombre asesinado frente a búnker de Fiscalía era buscado en Argentina

Los negocios por los que hombre asesinado frente a búnker de Fiscalía era buscado en Argentina

Autoridades revelaron la identidad de la víctima del ataque sicarial. Investigaciones en Argentina lo señalan como una de las cabezas del caso del 'narcoarroz'.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 28 de oct, 2025
Como Carlos Duarte Díaz fue identificado el hombre asesinado cerca del búnker de la Fiscalía.
Como Carlos Duarte Díaz fue identificado el hombre asesinado cerca del búnker de la Fiscalía.
Cortesía

