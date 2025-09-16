Video | Así están protestando en paro en Bogotá hoy 16 de septiembre: lanzan cascos y bloquean vías

En al menos cuatro puntos de la ciudad se empezaron a convocar a varias personas que participan de la nueva jornada de manifestaciones en Bogotá. Las protestas fueron convocadas este fin de semana para este martes 16 de septiembre desde las 5 de la mañana, sin embargo, no fue hasta las 7:20 a. m. cuando se empezaron a reportar las primeras afectaciones viales en diferentes vías de la capital.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Lo último: EN VIVO | Paro en Bogotá hoy martes 16 de septiembre: reportan trancones y desvíos en TransMilenio).

La movilización se empezó a difundir desde el gremio de conductores y pertenecerían, principalmente, a los sectores de las rutas escolares, domiciliarios y trabajadores de motos por plataforma, movilidad eléctrica, grúas privadas, taxis y transporte especial. Fue el concejal Julián Forero, aquel cabildante que fue elegido por el voto de gran parte de los motociclistas de la ciudad, quien confirmó la manifestación y argumentó las razones para realizarla.



En sus declaraciones, compartidas en un comunicado del Concejo de Bogotá, indicó que la marcha se debe a la "mala gestión del alcalde y de su Secretaría de Movilidad" que, "en vez de garantizar derechos, solo protegen a privados y amigos contratistas, mientras ven a los conductores como un negocio". Se debe destacar que, además, la convocatoria de la jornada se presenta días después de que el pasado 9 de septiembre se venciera el plazo fijado por más de veinte sectores del transporte que, en una reunión oficial, entregaron un documento solicitando un espacio participativo con el alcalde Carlos Fernando Galán para exponer de primera mano los problemas que aquejan a quienes circulan diariamente por la capital.

Publicidad

Forero, como vocero de los sectores, precisó que el paro se extiende a múltiples razones, entre estas que "comparendos son una caja registradora contra el pueblo", "los huecos y la malla vial en ruinas ponen en riesgo la vida", "los agentes de tránsito abusan y maltratan a los conductores", "hay obras abandonadas y otras sin avances reales", "roban carros y pertenencias en zonas de parqueo y no hay garantías", "cámaras de fotodetección operan sin control ni autorización", etc.



Videos de las protestas hoy 16 de septiembre en Bogotá

La Secretaría de Movilidad reportó las primeras afectaciones viales de la jornada en la transversal 93 con avenida Mutis, sentido sur-norte, debido a manifestaciones. Este, junto otros puntos en el sur, centro, norte, hacen parte de la convocatoria que pretendía iniciar a las 5 de la mañana.

En este sector se precisó que Grupo Guía, Agentes Civiles y de Tránsito realizan cierres viales, desvían los vehículos y regulan el tráfico del punto. Pocos minutos después, usuarios de redes sociales publicaron el segundo lugar de afectación que se reportó en la oficina de la Secretaría de Movilidad del Patio de Álamos, donde decenas de motociclistas llegaron junto a dos camiones y dejaron caer cientos de cascos a las vías para bloquearlas.

Publicidad

Gremios de conductores ya protestan en algunos puntos de Bogotá. Le contamos dónde hay afectaciones de la movilidad.



Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/2u8qZlTcCN — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 16, 2025

La empresa de transporte, TransMilenio, informó que debido a la "manifestación ajena a la operación" se activaron los desvíos en los servicios alimentadores y de TransMiZonal del sector. Se precisó que en la zona, transversal 93 con calle 63, se adelantan "acciones para normalizar la prestación del servicio".

En redes sociales se indicó que, alrededor de las 7 de la mañana, decenas de personas se empezaron a reunir en la avenida Esmeralda con calle 63, en el sector de la Biblioteca Virgilio Barco, donde se tenía planeada el inicio de la movilización a las 8:00 a. m. El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, reportó en su cuenta oficial de X que este hace parte de uno de los puntos de bloqueos en la ciudad.

Las otras vías afectadas en la capital son en el centro de Bogotá, en la carrera 27 con calle 1, y en el sur, en la autopista Sur con avenida Villavicencio. "Desde las 4:00 a.m. instalamos PMU para hacer seguimiento a todos los puntos de la convocatoria. Nuestros gestores de Diálogo de la Secretaría de Gobierno, junto a los demás equipos de la Alcaldía de Bogotá continuarán en terreno listos para acompañar el desarrollo pacífico de la jornada", puntualizó en el funcionario al respecto.

Publicidad

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.