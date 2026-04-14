Firman acuerdo para levantar bloqueos en Santander, originados por aumento de avalúo catastral

Autoridades departamentales, IGAC y manifestantes firmaron un acuerdo para levantar los bloqueos en Santander por el incremento en el avalúo catastral. Las manifestaciones completaron seis días.

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El gobernador Juvenal Díaz, manifestó que se reuniría con el ministro del Interior, Armando Benedetti, “a llevarle la solución del problema, avalado por el IGAC, e invitó a líderes de otros departamentos para que el modelo de Santander se convierta en un modelo para solucionar el problema en el resto de departamentos”.

Según el funcionario, los bloqueos en Santander “se levantan ya”.



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