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Firman acuerdo para levantar bloqueos en Santander, originados por aumento de avalúo catastral

Se establecieron 12 puntos y el miércoles iniciarán las mesas de negociación para analizar los incrementos de impuestos en los predios, que los campesinos califican de injustos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Firman acuerdo para levantar bloqueos en Santander que se originaron por aumento de avalúo catastral
Gobernador de Santander, Juvenal Díaz

Autoridades departamentales, IGAC y manifestantes firmaron un acuerdo para levantar los bloqueos en Santander por el incremento en el avalúo catastral. Las manifestaciones completaron seis días.

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El gobernador Juvenal Díaz, manifestó que se reuniría con el ministro del Interior, Armando Benedetti, “a llevarle la solución del problema, avalado por el IGAC, e invitó a líderes de otros departamentos para que el modelo de Santander se convierta en un modelo para solucionar el problema en el resto de departamentos”.

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Según el funcionario, los bloqueos en Santander “se levantan ya”.

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