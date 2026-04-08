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Giro en el caso de motociclista reportado como muerto en accidente de tránsito en Bucaramanga

Cuando las autoridades trasladaron el cuerpo a Medicina Legal, durante el análisis notaron detales que no correspondían con un siniestro vial.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Giro en el caso de motociclista reportado como muerto en accidente de tránsito en Bucaramanga
Jhon Freddy Martínez, hombre encontrado sin vida en Bucaramanga -
Vanguardia

El pasado 6 de abril, las autoridades en Bucaramanga reportaron la muerte de una persona, identificada como Jhon Freddy Martínez Suárez, en un supuesto accidente de tránsito. Sin embargo, en las últimas horas este caso dio un giro y, al parecer, el fallecimiento de este hombre se debió a un homicidio.

Jhon Freddy fue encontrado sin vida a las 9:00 de la noche en la vía Colorados, sector La Cemento, norte de la capital de Santander. El cuerpo sin vida estaba a un costado de la carretera junto a una motocicleta roja de placas PXO-51B.

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De acuerdo con el medio Vanguardia, el cuerpo presentaba algunas lesiones que desde un principio atribuyeron a lesiones por el supuesto siniestro vial. Tras las labores realizadas por las autoridades y el levantamiento del cadáver, este fue trasladado a Medicina Legal.

Motociclista hallado muerto en Bucaramanga tenía heridas de arma de fuego

Una vez el cuerpo llegó a Medicina Legal en Bucaramanga comenzaron las investigaciones para determinar las causas de la muerte de Jhon Freddy. Desde el inicio se consideró la hipótesis de que había fallecido en un accidente de tránsito y que la víctima había perdido del control de su vehículo. No obstante, las autoridades de Tránsito no reportaron testigos en el lugar que hayan visto el siniestro.

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Tras los primeros análisis al cuerpo sin vida, los expertos forenses notaron heridas que no coincidían con un accidente de tránsito, sino lesiones causadas con arma de fuego.

Desde que Medicina Legal notó esa irregularidad que dejaría a un lado la hipótesis de un accidente de tránsito, la Fiscalía General de la Nación comenzó con las investigaciones correspondientes para determinar qué fue lo que sucedió con la víctima.

Las autoridades se encuentran investigando las cámaras de seguridad de la zona para identificar si el hombre fallecido estuvo acompañado previo a su muerte.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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