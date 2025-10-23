En vivo
COLOMBIA
Joven colombiana fue rescatada en Argentina tras caer en una red falsa de cazatalentos del deporte

Joven colombiana fue rescatada en Argentina tras caer en una red falsa de cazatalentos del deporte

LibertApp, la aplicación creada por Migración Colombia, permitió la liberación de la joven de Villavicencio, que fue engañada con falsas promesas deportivas y sometida a abuso psicológico en Argentina.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2025
Rescatan menor colombiana en Argentina a través de LibertApp
LibertApp es una aplicación creada por Migración Colombia para facilitar el reporte y rescate de víctimas de trata de personas.
Migración Colombia

