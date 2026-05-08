¿Quién es 'Chiquito Malo', jefe del Clan del Golfo a quien Gobierno pidió levantar orden de captura?

El gobierno del presidente Gustavo Petro pidió levantar 29 órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo, dentro de las cuales está la orden de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, uno de los criminales más peligrosos y sanguinarios de la historia reciente de Colombia.



Con la firma del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, el Gobierno nacional pidió formalmente al ente investigador el levantamiento de las órdenes de detención, lo cual ha causado rechazo por algunos sectores políticos.



¿Por qué el Gobierno pidió levantar órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo?

Con esta medida, el gobierno Petro busca que el Clan del Golfo se concentre en las llamadas “zonas de ubicación temporal” para avanzar en negociaciones.

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La concentración en estas zonas es uno de los principales acuerdos alcanzados con el Gobierno nacional.

Según inteligencia, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, controla el narcotráfico en el Urabá Antioqueño y Chocoano. Su grupo, el Clan del Golfo, es clave para el expendio de drogas a Centro América, Estados Unidos y el Caribe.



Alias Chiquito Malo maneja otras economías criminales como la minería ilegal, la extorsión, el contrabando y el tráfico de migrantes.



Por Jobanis de Jesús Ávila, alias Choiquito Malo, han ofrecido recompensas de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita dar con su captura.

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Para los analistas, este nuevo paso en las negociaciones del Gobierno con los grupos criminales representa enormes riesgos. Jorge Mantilla, experto en conflicto armado, mencionó en Noticias Caracol que “el país debe entender esto como un escenario de clientelismo armado y de co-gobernanza criminal por dos razones: en primer lugar porque no hay un acuerdo firmado y segundo porque se da en una coyuntura electoral en la que el Clan del Golfo se juega la continuidad de un proyecto político y de unas condiciones que le han favorecido”.

El levantamiento de las órdenes de captura de los 29 miembros del Clan del Golfo se daría a partir del 25 de junio si la Fiscalía decide levantarlas.

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A través de un comunicado, las delegaciones del Ejecutivo y del Clan del Golfo confirmaron que esperan que más de 400 personas ingresen a estos espacios de desmovilización.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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