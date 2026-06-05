Shakira rechaza uso de su imagen sin autorización en la campaña política

En medio del panorama político del país que se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en redes sociales han surgido publicaciones en las que se utiliza la imagen de Shakira para apoyar una de las campañas de los candidatos presidenciales. Ante esto, la barranquillera envió un mensaje a los colombianos rechazando este tipo de imágenes compartidas en plataformas digitales.



"Mi compromiso es con Colombia": Shakira

A través de su equipo de prensa, la cantante colombiana hizo llegar el siguiente mensaje, aclarando que no ha manifestado ni manifestará su apoyo a ningún candidato presidencial:

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"Las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas. No respaldo a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña. Mi compromiso es con Colombia, con su democracia y con el derecho de cada colombiano a elegir libremente".

Algunas de las publicaciones ya han sido eliminadas, tras el rechazo de la barranquillera por el uso de su imagen para este tipo de escenarios. La cantante concluyó su mensaje diciendo: "Mi deseo es que estas elecciones transcurran con transparencia y en un ambiente de paz para todos los colombianos. Shakira".



¿Cuándo será la segunda vuelta presidencial?

La segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el domingo 21 de junio, día en el que nuevamente millones de colombianos acudirán a los puestos de votación, esta vez para marcar en el tarjetón al candidato que más los represente entre los dos ganadores de la primera vuelta: Aberlado de la Espriella o Iván Cepeda.



Tras la realización de la primera vuelta, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer los resultados oficiales de los escrutinios del pasado 31 de mayo, señalando que el proceso de consolidación y verificación se llevó a cabo con menos del 0,7% de reclamaciones por parte de organizaciones políticas.



El escrutinio alcanzó el 99,98 % de las más de 122.000 mesas instaladas en el territorio nacional, y la tasa de coincidencia entre el preconteo y el escrutinio oficial fue del 99,94 %. "Con el 100 % del preconteo reportado, han sido declarados oficialmente los candidatos que participarán en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio de 2026: Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), con el 43,73 % de los votos, e Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico), con el 40,91 %", aseguró.

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En el caso de las cifras Abelardo de la Espriella, el 31 de mayo con el preconteo cerró con 10'361,494 votos. Este jueves el escrutinio indica que tiene 10'366,143 votos, lo que quiere decir que aumentó 4.644 votos. Para el caso del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, el preconteo indicaba que había cerrado con 9'688,361 votos. Hoy el escrutinio indica que son 9'703,921, quiere decir que registra un aumento de 15'560,000 votos.

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, por otro lado, adoptó una medida especial para esta segunda vuelta: las campañas podrán acreditar hasta dos testigos electorales por cada mesa de votación y hasta dos testigos por cada comisión escrutadora, tanto en Colombia como en el exterior. Esto con el propósito "de fortalecer aún más la transparencia y la legitimidad ciudadana en este proceso democrático".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co