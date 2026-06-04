Shakira cantará en el concierto de inauguración del Mundial 2026: ¿junto a quién estará?

La FIFA informó este jueves que la artista colombiana Shakira cantará en el concierto de inauguración del Mundial 2026 junto al cantante Burna Boy. El evento se llevará a cabo en el emblemático Estadio Azteca, hoy conocido como Estadio Ciudad de México.



Además del show de inauguración del Mundial 2026, Shakira también hará parte del espectáculo de medio tiempo en la final del campeonato del mundo. Junto a Madonna y la banda de K-pop BTS serán las estrellas del inédito espectáculo de medio tiempo que se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey).

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El evento promete marcar un hito en la historia del torneo. El show será "definitivamente el mayor escenario de la historia", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la presentación oficial del concierto al estilo Super Bowl de la NFL, acto al que asistió la colombiana Shakira.

El anuncio del cartel se produce pocas horas antes a través de un video protagonizado por el cantante Chris Martin junto a personajes de Plaza Sésamo, quienes también harán parte del espectáculo. El líder de Coldplay asume la curaduría de este innovador formato de entretenimiento en una final mundialista, siendo el responsable de estructurar la propuesta artística de este show sin precedentes.



La producción del recital queda en manos de Global Citizen, una plataforma internacional dedicada a la lucha contra la pobreza extrema. El evento, además de su carácter musical, se integra con una causa social, ya que contribuirá al Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, una iniciativa que busca movilizar 100 millones de dólares a lo largo del torneo.



Shakira, quien mantiene un vínculo estrecho con la historia reciente de los mundiales de fútbol, confirma su participación con la interpretación de la canción oficial del torneo, titulada "Dai Dai". Asimismo, anuncia que donará "el 100 por ciento de las ganancias" del tema al Fondo, reforzando el componente social del espectáculo.

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Durante el evento Global Citizen NOW, celebrado en Nueva York, la artista resalta la importancia del mensaje detrás de su participación. "Estos son tiempos muy difíciles y es importante que todos nos unamos para recordar y recordarles a todos lo importantes que son nuestros niños y su educación", dijo la cantante, subrayando el enfoque solidario del proyecto.

Por su parte, Madonna también destaca el valor simbólico del concierto. A través de un comunicado, lo describe como "profundamente significativo" para ella, enfatizando el impacto cultural y emocional que tendrá su participación en un evento de esta magnitud.

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En la misma línea, la banda surcoreana BTS refiere el alcance global de la música como herramienta de unión. "La música es el lenguaje universal de la esperanza y la armonía, y es un honor celebrar ese poder en la Copa del Mundo conectando con millones de espectadores de todo el mundo en apoyo de la educación de los niños", señala el grupo.

Un descanso alargado

La idea de incorporar un espectáculo de medio tiempo en la final del Mundial ya había sido anticipada por Infantino en marzo. En ese momento, el dirigente confirma que se preparan para ofrecer esta novedad en la edición más grande del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones y se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, en aquel anuncio no se detalla ni el cartel artístico ni la duración del espectáculo, lo que genera inquietudes sobre una posible extensión del descanso habitual de 15 minutos en un partido de fútbol.

Días atrás, la FIFA también informa que cada país anfitrión tendrá su propia ceremonia inaugural con presentaciones musicales. En Ciudad de México, donde se abrirá el campeonato el 11 de junio, actuarán artistas como Belinda, J Balvin y Maná. Posteriormente, en Los Ángeles, se presentarán Katy Perry y Anitta, mientras que Toronto contará con Alanis Morissette y Michael Bublé.

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Precedentes en Estados Unidos

Aunque el espectáculo de medio tiempo será una innovación en el contexto del Mundial, Estados Unidos ya cuenta con antecedentes similares en torneos futbolísticos. El año pasado, el MetLife Stadium, sede de la final del 2026, alberga un recital durante el descanso de la final del Mundial de Clubes de la FIFA.

En ese evento, encabezado por J Balvin, el espectáculo extiende la pausa más allá del tiempo reglamentario. De manera similar, en 2024, la final de la Copa América en Miami incluye un show musical liderado también por Shakira, consolidando este tipo de apuestas como parte de la experiencia deportiva.

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La cantante colombiana, figura recurrente en este tipo de eventos, acumula más de dos décadas de relación con los mundiales. Autora del icónico “Waka Waka”, himno de Sudáfrica 2010, su presencia también destaca en ceremonias iniciales de finales como Alemania 2006 y Brasil 2014, reafirmando su lugar como una de las artistas más representativas del fútbol a nivel global.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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