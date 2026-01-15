Auxilio de conectividad en 2026: lo que deben pagar a quienes hacen teletrabajo en Colombia

El auxilio de conectividad es un pago obligatorio en Colombia para personas con contrato laboral bajo modalidad de teletrabajo y con ingresos dentro de los topes definidos por la ley. La reforma laboral (Ley 2466 de 2025) incorporó este auxilio con carácter permanente y lo articuló con las reglas del auxilio de transporte.

¿De cuánto es el auxilio de conectividad en 2026?

A partir de 2026, el valor del apoyo sigue el monto del auxilio de transporte fijado para el mismo año, y se reconoce cuando no hay desplazamiento al lugar de trabajo porque la labor se presta de manera remota. La autoridad laboral fijó el auxilio de transporte de 2026 en 249.095 pesos, y ese parámetro se traslada al auxilio de conectividad cuando la persona cumple los criterios de teletrabajo y de tope salarial establecidos por la norma.

El auxilio de conectividad aplica a quienes están formalmente vinculados por contrato de trabajo y desarrollan sus funciones en teletrabajo total, parcial o híbrido. El beneficio aplica para los colombianos que ganen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, $3.501.810. Esta limitación replica el esquema del auxilio de transporte y evita que el auxilio se extienda a personas por encima del umbral. Tenga en cuenta que el beneficio no es acumulable con transporte y que se reconoce conforme a la modalidad de prestación del servicio en cada periodo de pago.



¿Qué pasa si trabajo en casa y en la oficina?

El criterio de exclusión frente al auxilio de transporte se mantiene cuando el teletrabajo es la modalidad efectiva. Si la persona alterna días presenciales y remotos, corresponde reconocer el auxilio que obedezca al gasto principal generado en el periodo, evitando doble pago sobre los mismos días.



Cuando la persona labora solo una fracción del mes, el auxilio puede reconocerse de manera proporcional a los días de trabajo, tal como ocurre con el auxilio de transporte. En trabajo híbrido, el criterio operativo demanda un registro verificable de jornadas remotas y presenciales para evitar pagos duplicados y asignar el auxilio que corresponda en cada tramo del periodo. Las empresas suelen establecer políticas internas para soportar la modalidad de prestación del servicio, los días autorizados y la evidencia de teletrabajo.



De otro lado, el auxilio de conectividad no incrementa la base para aportes a seguridad social, salvo lo que señalen normas específicas, pero sí se integra a la base de prestaciones sociales para trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos. El reconocimiento se suma al salario en la liquidación de primas y cesantías conforme a la regla establecida por la reforma, y su gestión debe quedar parametrizada en los sistemas de nómina.

