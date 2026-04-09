Colpensiones anunció trámite obligatorio para atención presencial a usuarios

Colpensiones, la entidad pública encargada de administrar las pensiones de prima media en Colombia, anunció un cambio que impacta de forma directa a millones de afiliados que aún hacen trámites de manera presencial. A partir de este 2026, cualquier persona que necesite atención en una oficina física deberá cumplir un paso previo que ahora es obligatorio: agendar una cita antes de presentarse en los puntos de atención.



Cambio obligatorio para atención en oficinas de Colpensiones

La medida aplica en todo el país y cubre los llamados Puntos de Atención Colpensiones, conocidos como PAC. La entidad explicó que ya no habrá atención espontánea ni filas sin turno asignado. Quien llegue a una oficina sin haber solicitado cita simplemente no será atendido. El anuncio llega en un momento en el que Colpensiones concentra más de siete millones de afiliados y enfrenta un aumento en consultas, afiliaciones y solicitudes de pensión, en parte por los cambios del sistema pensional que comenzaron a discutirse desde 2024.

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El nuevo trámite obligatorio consiste en programar una cita previa para cualquier atención presencial. Esto incluye procesos como afiliaciones, traslados desde fondos privados, consultas de historia laboral, solicitudes de reconocimiento de pensión y otros servicios que antes se podían gestionar llegando directamente a la oficina. Desde ahora, ese método deja de existir y es reemplazado por un sistema de agendamiento único.



¿Cómo agendar cita en Colpensiones?

Para solicitar la cita, Colpensiones habilitó una línea telefónica nacional: 601 487 0305. A través de este número, el usuario debe indicar el trámite que necesita realizar y allí se asigna fecha y hora para la atención. El proceso no tiene costo y debe hacerlo directamente la persona interesada. Una vez asignado el turno, se recomienda presentarse con al menos diez minutos de anticipación en el punto indicado. Si la persona no asiste, el sistema anula la cita y será necesario iniciar de nuevo el proceso de agendamiento.

Colpensiones explicó que este cambio busca ordenar la atención presencial y evitar las filas que durante años han sido parte del panorama habitual en sus oficinas. La entidad reconoce que gran parte de su población usuaria está compuesta por personas mayores, muchas de ellas pensionadas o próximas a pensionarse, lo que hace que la presión sobre los puntos físicos sea constante. Con la cita previa, se pretende distribuir mejor los turnos diarios y reducir tiempos de espera dentro de las oficinas.



De otro lado, Colpensiones informó que "el último viernes hábil de cada mes, todos los Puntos de Atención a nivel nacional, prestarán atención a la ciudadanía de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. jornada continua; con excepción del PAE CIS Cartagena, el cual adopta el horario 7:30 a.m. - 2:30 p.m. De igual manera, a partir del día hábil siguiente se prestará nuevamente el servicio a nivel nacional, en el horario habitual".



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL