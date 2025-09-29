En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
ENTREVISTA MARLOS MORENO
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Ley en Colombia castigará a usuarios de Nequi y Daviplata que incurran en esta práctica: es delito

Ley en Colombia castigará a usuarios de Nequi y Daviplata que incurran en esta práctica: es delito

Según el Código Penal, conlleva sanciones judiciales o una pena de hasta cuatro años de cárcel. Un abogado penalista explicó en Noticias Caracol por qué es tan grave esta práctica.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
Ley en Colombia castigará a usuarios de Nequi y Daviplata que incurran en esta práctica
Ley en Colombia castigará a usuarios de Nequi y Daviplata que incurran en esta práctica -
Nequi - Daviplata - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad