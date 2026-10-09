SYRACUSÆ en Rock al Parque 2026: "Es un honor que se nos pase la antorcha del festival"

Con una década de evolución constante y una solidez sonora que combina diversas vertientes del metal contemporáneo, SYRACUSÆ se ha posicionado como uno de los referentes más destacados e internacionales de la escena pesada hecha en Bogotá. Desde su fundación, la banda ha buscado distanciarse de los clichés estéticos del género, enfocándose en producciones de alto nivel técnico, letras introspectivas que abordan la salud mental y la cosmovisión humana, y una proyección internacional que los ha llevado a pisar escenarios de relevancia en México, Dinamarca y Suecia.



Para esta edición conmemorativa de los 30 años de Rock al Parque, la agrupación regresa al festival en el marco de la categoría de 'Mediana Trayectoria'. Su presentación tendrá lugar este sábado 10 de octubre en el Escenario Bio, donde ofrecerán un espectáculo doblemente especial. Además de repasar su repertorio característico y sus lanzamientos recientes, interpretarán un show tributo exclusivo diseñado con adaptaciones y versiones pesadas de himnos pertenecientes a bandas emblemáticas que marcaron las primeras épocas del certamen.

Este retorno al Parque Metropolitano Simón Bolívar representa un hito de agradecimiento para la banda, cuya participación previa en 2018 impulsó definitivamente su carrera y les permitió proyectarse hacia escenarios de gran escala, incluyendo aperturas a leyendas de la música mundial como Gojira, Megadeth y Lamb of God. Además, su paso por el evento bogotano coincidirá esa misma semana con su participación en el Festival Altavoz de Medellín, consolidando un fin de semana histórico en la trayectoria del grupo.

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En conversación con Noticias Caracol, Diego Rodríguez detalla la preparación del espectáculo homenaje, la madurez de su propuesta sonora en sencillos como 'Iteración' y la importancia de asumir la banda con el rigor y profesionalismo de un proyecto empresarial sostenible.



Entrevista con Diego Rodríguez (SYRACUSÆ)

¿Qué significa para SYRACUSÆ regresar a Rock al Parque en esta edición conmemorativa de los 30 años?

Diego Rodríguez: Para nosotros regresar es muy significativo y especial, más aún por la manera en que está sucediendo a través de la categoría de mediana trayectoria. Propusimos al festival hacer un show conmemorativo y homenaje a bandas icónicas que pasaron por las ediciones más tempranas del evento. Nos sentimos honrados de que de cierta forma se nos pase la antorcha para mostrar lo que estamos haciendo las nuevas generaciones en el rock y el metal.



Sobre ese tributo especial que prepararon, ¿cómo fue la selección de temas y la adaptación al estilo de la banda?

D.R.: Armamos un medley de nueve minutos con cinco canciones cuidadosamente escogidas, las cuales no solo son representativas de la historia del festival sino que también conectan con nosotros como oyentes y músicos. Incluimos fragmentos de temas de agrupaciones icónicas como Aterciopelados, La Pestilencia y Kraken, adaptados completamente a nuestro sonido sin perder el respeto por la obra original. Son adaptaciones centradas en nuestro estilo pesado que han requerido mucho trabajo de ensayo en las transiciones y con las que estamos seguros de que la gente se va a sorprender y divertir.



Ustedes suelen destacar que el festival transformó el rumbo de la agrupación. ¿Qué impacto tuvo su paso anterior en 2018?

D.R.: Rock al Parque es nuestra casa. Nuestra presentación de 2018 en el Escenario Plaza catapultó la carrera de la banda y nos ayudó a atraer nuevas audiencias y seguidores. Es un festival de una magnitud única respaldado por instituciones públicas, algo que no existe en muchos países y que debemos cuidar y preservar con mucho cariño.



¿Qué diferencias notarán los asistentes entre el SYRACUSÆ de 2018 y el que se presentará este fin de semana?

D.R.: Somos una banda mucho más madura, sólida y profesional en lo que hacemos. Nuestra alineación actual tiene un amarre en vivo muy fuerte y una propuesta escénica perfeccionada. Quien nos vio en 2018 notará una evolución muy grande en la música nueva y en la solidez del show.



Recientemente lanzaron el sencillo 'Iteración'. ¿Qué temáticas aborda la canción en lo lírico y en lo musical?

D.R.: 'Iteración' aborda líricamente el proceso de la depresión y la búsqueda personal para salir de ella, combinando nuestra visión del universo con las emociones internas del ser humano. Musicalmente es la síntesis de lo que siempre quisimos lograr: mezclar varias vertientes del metal sin encasillarnos estrictamente en el death metal o el metalcore. Es una gran muestra de lo que somos como banda, con coros melódicos y fuerza compositiva.



¿De dónde surgió el nombre de la banda y esa búsqueda por salirse de los clichés tradicionales del género?

D.R.: Surgió hace más de 10 años buscando evitar los nombres oscuros tradicionales del metal. Investigando temas de filosofía griega para nuestro primer disco, leímos sobre la ciudad de Siracusa y el filósofo Platón. Nos gustó el término y le añadimos el carácter unificado de la "A" y la "E" (Æ). Estéticamente funcionaba y se conectaba bien con la cosmovisión de la banda.



Tienen una trayectoria relevante compartiendo tarima con agrupaciones como Gojira, Megadeth y Lamb of God, e incluso girando por festivales en Dinamarca y Suecia. ¿Cómo han asumido esos logros?

D.R.: Han sido experiencias increíbles y confirmaciones de que la música habla por sí sola. Cuando abrimos para Gojira en 2022 o para Megadeth este año, supimos que los propios artistas escucharon las propuestas y nos eligieron. Igualmente, participar en festivales como Copenhell en Dinamarca y Sweden Rock en Suecia nos permitió abrir un público internacional muy especial que incluso agotó boletería en presentaciones posteriores nuestras en Copenhague.



Además de Rock al Parque, este mismo fin de semana se presentan en el Festival Altavoz de Medellín. ¿Cómo gestionan este doble compromiso?

D.R.: Tocamos el sábado 10 de octubre en Rock al Parque y el lunes 12 en Altavoz como invitados nacionales. Es un hecho poco común que ambos eventos coincidan el mismo fin de semana y que una banda esté programada en los dos. Agradecemos el respaldo total de las organizaciones de ambos festivales. En Medellín ofreceremos un repertorio distinto, enfocado en reencontrarnos con ese público que siempre nos ha recibido con un cariño enorme.



¿Qué consejo le daría a un proyecto musical emergente que busca consolidarse en la escena alternativa?

D.R.: Dos cosas esenciales: primero, centrarse al 100% en la música para crear una propuesta auténtica con criterio propio. Segundo, trabajar con máxima dedicación y asumir la banda como una empresa seria. Hay que invertir tiempo y recursos en una buena producción, fotografías profesionales y material audiovisual de calidad. Cuando tratas tu proyecto con profesionalismo, la gente y los empresarios lo perciben de la misma manera.



¿Qué sigue para SYRACUSÆ tras concluir estas fechas en festivales nacionales?

D.R.: Volvemos a Dinamarca en octubre para participar en el crucero del festival Copenhell rumbo a Noruega, donde seremos la única agrupación internacional invitada. Al regresar, nos concentraremos por completo en terminar de grabar nuestro segundo álbum de larga duración.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co