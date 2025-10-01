En vivo
Corte falla a favor de deportista trans y ordena a Liga Antioqueña de Voleibol modificar reglamento

Corte falla a favor de deportista trans y ordena a Liga Antioqueña de Voleibol modificar reglamento

El alto tribunal le ordenó al Ministerio del Deporte que acompañe a la Liga en el proceso de modificación de su reglamento y hacer también una revisión de los reglamentos de ligas de voleibol que se encuentran bajo su vigilancia para asegurar que estos se ajusten a los parámetros definidos.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 1 de oct, 2025
Decisión de la Corte sobre deportista trans.
