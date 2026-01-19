Habla conductor de camioneta sobre accidente que dejó tres muertos: "El mundo se me venía encima"

Un fleteo en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá, desencadenó en un trágico accidente múltiple en la avenida carrera 68 con calle 72. El siniestro, que ocurrió el pasado jueves 15 de enero, dejó un saldo de tres personas fallecidas y nueve heridos, entre ellos dos menores de edad. Noticias Caracol conoció el relato del hombre que fue víctima del robo de unas joyas y quien decidió seguir a los presuntos atracadores.

La cadena de infortunios comenzó cuando una familia proveniente de Boyacá salió de un restaurante después de almorzar. Ese día estaban en Bogotá debido a unas citas médicas de sus hijos de 5 y 11 años. Según el testimonio del conductor de una camioneta involucrada, dos sujetos en una motocicleta los abordaron y les hurtaron una cadena, dos anillos, un reloj y un teléfono celular.



El hombre, de 34 años, quien se encontraba con su esposa y sus dos hijos menores de edad, decidió iniciar una persecución para recuperar sus pertenencias. Durante la huida, los delincuentes habrían amenazado de muerte al conductor y a su familia, incluso apuntándoles con un arma de fuego, lo que provocó que el hombre se agachara por temor justo antes del impacto.



La persecución culminó violentamente en un semáforo cerca del barrio San Fernando. Al llegar a un trancón, la camioneta del conductor víctima del robo embistió a la motocicleta, la cual quedó incrustada contra un vehículo particular gris, marca Chevrolet Aveo, que se encontraba detenido. La fuerza del impacto fue tal que el automóvil gris colisionó a su vez contra una volqueta, quedando completamente destruido en cuestión de segundos.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Santiago Rodríguez, de 68 años, quien conducía el Aveo y murió instantáneamente, y su esposa Clara Lucía León, quien falleció minutos después en un centro asistencial tras ser trasladada por los servicios de emergencia. La tercera víctima mortal fue uno de los presuntos asaltantes, quien se movilizaba como parrillero en la motocicleta y murió en un centro hospitalario a causa de las lesiones.

Además de las fatalidades, el informe policial indicó que otras nueve personas resultaron heridas. En la camioneta que perseguía a los ladrones, un niño de 5 años y otro de 11 sufrieron traumas craneoencefálicos leves y fueron remitidos a la Clínica Santa María del Lago junto con otros tres adultos lesionados en el mismo vehículo. Por su parte, el conductor de la volqueta y su ayudante también resultaron con heridas, incluyendo un trauma craneoencefálico severo en el caso del acompañante, de 47 años.



Este es el relato del conductor de la camioneta

“Salimos de almorzar siendo aproximadamente las 2:30 de la tarde. Nos subimos al carro, yo había dejado la ventana del asiento del conductor un poco más debajo de la mitad. Yo me subí, prendí la camioneta, cerré la puerta, cuando escuché que alguien me dijo: ‘Las joyas o se lo pego’”, contó a las autoridades el conductor de la camioneta.

En su relato, manifestó que volteó la mirada y vio a un hombre joven, de unos 25 años de edad, quien le estaba apuntando con un arma cerca a la cabeza. “Tranquilo, fresco, hermano”, recordó que le dijo al presunto ladrón. Mientras tanto, se quitaba los anillos, la cadena y el reloj para dárselos.

En la entrevista con investigadores de la Policía, la cual conoció Noticias Caracol, el conductor de 34 también contó que sus hijos y

esposa estaban en completo pánico. “Estaban gritando, yo les pregunté si estaban bien y les pedí que se calmaran”, anotó.

Posteriormente, vio cómo los presuntos atracadores huían en una motocicleta, ya a 100 metros de distancia, y decidió perseguirlos:

“Cuando el sujeto joven, de tez morena y delgado, que iba de copiloto, me apuntó con el arma, seguíamos a unos 10 metros de distancia. Yo me asusté, agaché la cabeza y frené. Fue cuando sentí un impacto. La bolsa de aire se activó”.

Tras el choque, el conductor dijo que salió de su carro volcado y vio al vehículo gris destruido, con unas personas auxiliando a quienes se encontraban en el interior. “Me acerco y observo que dentro había dos adultos mayores: una mujer que estaba en el regazo de un hombre totalmente inconsciente. Yo estaba ido, me sentía mareado. Ver esta escena me generó mucha frustración, sentí que el mundo se me venía encima”, narró.



Legalizaron captura contra presunto ladrón

En cuanto a las consecuencias legales, las autoridades confirmaron la legalización de la captura de José Ignacio Camargo Galvis, el hombre que conducía la motocicleta involucrada en el robo. Camargo Galvis, quien posee antecedentes judiciales por hurto y homicidio, fue capturado en flagrancia con un arma de fuego, un cuchillo y los objetos robados. Paralelamente, se ha vinculado al conductor de la camioneta a un proceso penal para determinar su responsabilidad en las muertes de la pareja de adultos mayores y del presunto delincuente, tras un supuesto intento de tomar justicia por mano propia.

