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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique serán enviados a estos centros de reclusión

Los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique serán enviados a estos centros de reclusión

Los reelectos parlamentarios fueron capturados por el escándalo de la UNGRD. Otros tres legisladores y un excongresista son investigados por el mismo caso.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de mar, 2026
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¿Qué pasará con curules de Wadith Manzur y Karen Manrique tras ser capturados por caso UNGRD?
Captura de pantalla

El Inpec ya definió en qué centros de reclusión deberán permanecer detenidos los reelectos congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, que se encontraban temporalmente en la Fiscalía General de la Nación.

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Los parlamentarios son investigados por el escándalo de la UNGRD, a quienes presuntamente les habrían ofrecido contratos para aprobar proyectos del Gobierno nacional.

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Los parlamentarios son investigados por el escándalo de la UNGRD, a quienes presuntamente les habrían ofrecido contratos para aprobar proyectos del Gobierno nacional.

Ambos se entregaron a las autoridades el pasado 12 de marzo, luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una orden de captura en su contra y además llamara a juicio a: la senadora Liliana Bitar, del Partido Conservador; el senador Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal; el representante Julián Peinado, del Partido Liberal, y el excongresista Juan Diego Muñoz, que militó en la Alianza Verde y renunció a su curul.

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