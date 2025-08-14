Amparo Grisales se refirió a su caída en la Feria de las Flores: "Huecos por todo lado"

A través de redes sociales se hizo viral la caída de Amparo Grisales en medio de un evento de la Feria de las Flores en Medellín. La jurado de Yo Me Llamo estaba participando en el tradicional Desfile de Silleteros cuando tropezó en plena calle. En sus redes sociales la famosa aclaró que se encuentra bien.

En las imágenes compartidas en TikTok se puede ver a la 'diva de Colombia' vestida completamente de blanco, con sombrero y tacones caminando por la avenida, acompañando el desfile de los silleteros. Grisales saludaba y enviaba besos a las personas que estaban ubicadas en las graderías y le manifestaban su admiración, pidiéndole fotos y autógrafos.

Pero en medio de su caminata, Amparo Grisales tropezó y terminó en el suelo. Inmediatamente las personas que iban caminando junto a ella se acercaron para auxiliarla y algunos espectadores se levantaron de sus sillas para verificar si la actriz se encontraba bien. Ella se levantó y sin problema siguió caminando, mientras limpiaba su pantalón blanco.

¿Qué dijo Amparo Grisales sobre su caída?

La caída de Amparo Grisales en pleno desfile de la Feria de las Flores causó preocupación entre los seguidores de la famosa colombiana, quienes acudieron a sus redes sociales para preguntarle cómo se encontraba y si el golpe había causado alguna lesión. En su cuenta de X, la actriz resolvió todas las dudas de los interesados, resaltando que se encuentra perfecta.

"Amparito, espero que estés muy bien, nos asustamos mucho ayer. Saludos y gracias por estar en el desfile", le escribió una seguidora a la jurado de Yo Me Llamo y ella le informó que, por fortuna, el tropiezo no llegó a mayores. "Estoy muy bien gracias!! Huecos por todos lados ! Jajajaja Pero ni un rasguño!! Dios me sostiene, abrazo!!", escribió la famosa con su particular humor y energía positiva.

Cabe resaltar que Amparo Grisales siempre ha sido destacada no solo por su belleza y talento, sino por la manera en la que se mantiene activa y saludable a lo largo de los años. Con 68 años, la famosa actriz comparte con sus seguidores no solo una figura envidiable, sino un estilo de vida saludable que hace que, incidentes como este, no impliquen un riesgo mayor en la salud de la mujer.

Por otro lado, la manizaleña también reveló en otra publicación en la red social antes conocida como Twitter que actualmente se encuentra trabajando en una nueva producción. "Feliz grabando mi nueva serie de Caracol Netflix !! Estoy muy bien y blindando todo mi ser con mucha luz para que la mala onda de algunos no me toque", agregó la famosa.

La vida de Amparo Grisales

El primer papel que esta actriz nacida en Manizales interpretó en la televisión colombiana fue el de Eloisa, en la telenovela La María, en el año 1972, cuando tenía 19 años. Tiempo atrás, a los 16 años, la joven Amparo Grisales se había casado con el pintor italo-argentino Germán Tessarolo.

Sin embargo, uno de los personajes que se quedó en la memoria de todos los colombianos fue el que Amparo Grisales realizó en la telenovela Los pecados de Inés de Hinojosa, en los años 80. La actriz fue la protagonista de la producción que se convirtió en la más vista por los hogares colombianos de ese entonces, junto a Margarita Rosa de Francisco.

La manizaleña también ha demostrado por qué es llamada la diva de la televisión colombiana en su paso por algunos reality show. Desde 2011, ha sido una de las jurados más polémicas del concurso Yo me llamo, de Caracol Televisión.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL