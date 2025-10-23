Acusan de violación a un piloto en la mansión de Michael Schumacher en Suiza

Un caso judicial que combina la Fórmula 1 con una grave acusación criminal ha capturado la atención internacional. El piloto australiano Joey Mawson, de 29 años, se enfrenta a cargos de violación en Suiza, cometida presuntamente contra una de las enfermeras de Michael Schumacher en la propia mansión familiar del reconocido piloto de la F1. La noticia tomó un giro inesperado cuando Mawson, quien niega las acusaciones, no se presentó a una audiencia judicial programada en Nyons esta semana, forzando la suspensión del proceso. Según fuentes de la fiscalía local, el acusado abandonó Suiza en 2024 y, a pesar de los esfuerzos, no se ha tenido noticia de él en meses, permaneciendo en su natal Australia.



¿Cómo sucedieron los hechos en la mansión Schumacher?

Los detalles de la acusación se remontan a la noche del 23 de noviembre de 2019, en la propiedad de Schumacher a orillas del Lago Ginebra en Gland, Suiza. En ese momento, Mawson, un piloto profesional, se alojaba en la propiedad y mantenía una cercana amistad con Mick Schumacher, el hijo de la leyenda de la F1.

Según la acusación, la noche comenzó con una reunión social en la que se consumieron cócteles de vodka de acuerdo con el diario The Sun. La enfermera, quien trabajaba como cuidadora interna para Michael Schumacher, se unió al acusado y a otros dos compañeros, incluyendo un fisioterapeuta, en la sala de billar tras concluir su turno. Documentos judiciales señalan que la enfermera comenzó a sentirse indispuesta después de beber y tuvo que irse a acostar. Ante su malestar, el fisioterapeuta y el acusado la ayudaron a llevarla a su dormitorio, ubicado en la planta superior. La dejaron en la cama, "sin desvestirla" para que durmiera.

Poco después de que la dejaran sola, el conductor presuntamente regresó a la habitación. Según el medio británico, el documento judicial sostiene que Mawson tuvo relaciones sexuales con la enfermera en dos ocasiones mientras ella estaba inconsciente. Los otros dos médicos que estaban presentes esa noche dijeron que no vieron ni escucharon nada.



Acusaciones enfrentadas y dudas sobre el momento de la denuncia

El acusado, Joey Mawson, ha negado rotundamente haber cometido los delitos por los que se le acusa, ya que, en documentos judiciales, él sostiene que la relación fue consensual y que ya existía una cercanía entre ambos, afirmando incluso que se habían besado previamente en un club de Ginebra. Sin embargo, la enfermera disputa esta versión, negando que compartieran una relación cercana.



La denuncia penal no fue presentada inmediatamente después del incidente de 2019, sino casi tres años después, en enero de 2022. Según informes, la víctima tomó la decisión de proceder legalmente después de haber sido despedida por los Schumacher. La familia del expiloto, por su parte, se ha mantenido al margen de las acusaciones y no ha hechos comentarios referentes a este tema. Cabe mencionar que, de acuerdo con los fiscales, ningún miembro de la familia Schumacher está implicado en este caso.



¿Qué pasará con Joey Mawson?

El juicio programado para esta semana se pospuso inmediatamente debido a la ausencia de Mawson. Su abogado defendió la acción, señalando que el Código de Procedimiento Penal suizo le permite una única incomparecencia. No obstante, Patrick Michod, el abogado de la presunta víctima, calificó la ausencia de Mawson como "lamentable y cobarde", por lo que el fiscal de La Côte ha indicado que no se espera que el caso se reanude hasta 2026.

La posición actual de Mawson es complicada, ya que debe decidir si regresa a Suiza para asistir a la corte o si arriesga ser condenado in absentia en la próxima citación. La situación se complica por el hecho de que Suiza y Australia mantienen un tratado de extradición vigente. Esta situación ha devuelto a Mawson a la atención mediática, luego de que su carrera se estancara tras no alcanzar la F1 y ser sancionado por dopaje.



