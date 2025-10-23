En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
TORMENTA TROPICAL MELISSA
ALIAS ARAÑA
DANIEL GARCÍA-PEÑA
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Acusan de violación a un piloto en la mansión de Michael Schumacher en Suiza

Acusan de violación a un piloto en la mansión de Michael Schumacher en Suiza

Fiscales buscan al piloto australiano Joey Mawson, acusado de violar a una enfermera en 2019 en la residencia de Michael Schumacher en Gland (Suiza), tras huir a Australia y no presentarse al juicio.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Michael Schumacher
Michael Schumacher, piloto alemán.
Afp

Publicidad

Publicidad

Publicidad