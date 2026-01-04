Advertencia de Trump a Delcy Rodríguez: si no coopera pagaría un precio “mayor que el de Maduro"

El presidente Donald Trump le advirtió a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que pagará "un precio muy alto" si no coopera con Estados Unidos, después de que fuerzas estadounidenses capturaran y encarcelaran a Nicolás Maduro.

"Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro", dijo Trump a la revista The Atlantic en una breve entrevista telefónica. (Lea también: Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez tras captura de Maduro: "Múltiples palancas de presión")

Las fuerzas estadounidenses atacaron Caracas en las primeras horas del sábado 3 de enero, bombardeando objetivos militares. Se llevaron a Maduro y a su esposa y los sacaron del país para enfrentar cargos en Nueva York. (Lea también: ¿Quiénes murieron en el operativo de captura de Maduro que llevó a cabo el Gobierno de Trump?)



El gobierno de Trump dice que está dispuesto a trabajar con el actual gobierno venezolano siempre que se cumplan los objetivos de Washington, incluido abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo venezolanas.



La advertencia de Trump llegó tras la confirmación de Rodríguez como presidenta interina por el Tribunal Supremo y mandos militares de Venezuela.

El sábado, tras la incursión estadounidense en la capital, Caracas, Rodríguez adoptó un tono desafiante y sostuvo que Maduro era el único líder legítimo del país. "Estamos listos para defender nuestros recursos naturales", aseguró.



“Reconstruir y cambiar de régimen es mejor”

Trump ha hecho campaña durante mucho tiempo contra un cambio de régimen por parte de Estados Unidos en países extranjeros. Sin embargo, el sábado expresó que su país va a "dirigir” Venezuela. Además, le dijo a The Atlantic que "reconstruir y cambiar de régimen -como se le quiera llamar- es mejor que lo que tienen ahora mismo".

"Reconstruir no es algo malo en el caso de Venezuela", señaló, asegurando que "el país se ha ido al infierno. Es un país fallido. Es un país totalmente fallido. Es un país que es un desastre en todos los sentidos". (Lea también: Colombia, Brasil, España y otros países rechazan "cualquier intento de control" sobre Venezuela)

El republicano, de 79 años, también repitió su frecuente exigencia de que Groenlandia -un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, aliado de la OTAN- pase a formar parte de Estados Unidos.

Cuando se le preguntó qué representaba la acción militar estadounidense en Venezuela para Groenlandia, Trump dijo a The Atlantic: "Ellos mismos tendrán que verlo. Realmente no lo sé. Pero sí necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa".

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que Estados Unidos "necesita" este territorio autónomo de Dinamarca, rico en recursos, por razones de seguridad, y se ha negado a descartar el uso de la fuerza para controlarlo.

Expertos consideran que la operación en Venezuela es una advertencia a los aliados de Estados Unidos preocupados por las amenazas de Trump de apoderarse de recursos estratégicos, empezando por su voluntad declarada de anexionar Groenlandia.

El embajador de Dinamarca en Estados Unidos, Jesper Møller Sørensen, le hizo "un pequeño recordatorio amistoso sobre Estados Unidos y el Reino de Dinamarca: somos aliados cercanos y debemos seguir trabajando juntos como tales".

Su mensaje fue en respuesta a una publicación de Katie Miller, esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, en la que aparecía una fotografía de esa isla ártica danesa con los colores de la bandera estadounidense, acompañada de una breve leyenda en mayúsculas: "SOON" (pronto).

