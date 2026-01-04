En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Advertencia de Trump a Delcy Rodríguez: si no coopera pagaría un precio “mayor que el de Maduro"

Advertencia de Trump a Delcy Rodríguez: si no coopera pagaría un precio “mayor que el de Maduro"

El presidente hizo esta advertencia luego de que la vicepresidenta de Venezuela asumiera como presidenta encargada, tras la captura del líder del régimen.

Por: AFP
Actualizado: 4 de ene, 2026
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Advertencia de Trump a Delcy Rodríguez: si no coopera pagará un precio “mayor que el de Maduro"
JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad