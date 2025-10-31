En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Asesinan a vocalista de regional mexicano durante una reunión familiar: esto es lo que se sabe

Asesinan a vocalista de regional mexicano durante una reunión familiar: esto es lo que se sabe

Juan Luis Martínez, más conocido como 'El Bocho', falleció el pasado domingo por la noche a tiros en su residencia de Guanajuato por dos hombres que irrumpieron en el festejo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 31 de oct, 2025
De acuerdo con algunos testigos, le dispararon a 'El Bocho' en 5 ocasiones.
