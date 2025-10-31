Asesinan a vocalista de regional mexicano durante una reunión familiar: esto es lo que se sabe

La música regional mexicana se encuentra de luto tras la confirmación del asesinato de Juan Luis Martínez, conocido por su nombre artístico como ‘El Bocho’, quien era el vocalista principal de la reconocida agrupación ‘Dorado de Abasolo’. El crimen se cometió en la noche del pasado domingo 26 de octubre, mientras el cantante compartía en una reunión familiar en el municipio de Abasolo, ubicado en el estado de Guanajuato, México.

Según los reportes de las autoridades, el ataque ocurrió alrededor de las 10 de la noche, cuando Martínez se encontraba en una vivienda en la colonia Los Pirules, en la calle Libertad, en Ciudad de México, donde compartía con algunos familiares y amigos. Dos hombres desconocidos irrumpieron en el inmueble. Los atacantes dispararon contra ‘El Bocho’, causándole la muerte. Testigos indicaron que el agresor impactó al artista en al menos cinco ocasiones desde una corta distancia.

Tras el inicio de los disparos, los asistentes buscaron refugio dentro de la propiedad para protegerse, pero una vez realizado el ataque, los dos agresores huyeron rápidamente de la escena en un vehículo.



Los familiares del músico contactaron a los servicios de emergencia para solicitar apoyo y poder trasladarlo a un centro asistencial. Aunque ‘El Bocho’ fue llevado al hospital, los paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el cantante ya no presentaba signos vitales.



¿Quién era 'El Bocho'?

Juan Luis Martínez era una figura relevante dentro de la escena musical en el suroeste de México, gozando de gran popularidad, especialmente en su municipio, Abasolo, dentro del estado de Guanajuato. Como líder de ‘Dorado de Abasolo’, el músico se especializaba en interpretar música regional mexicana. Su estilo era particularmente reconocido por el huapango, un ritmo característico de la región. La agrupación era habitual en eventos sociales, festivales y ferias locales y regionales.



El asesinato de Martínez ha generado gran conmoción en la comunidad musical y entre sus seguidores, quienes han utilizado las redes sociales para lamentar la pérdida y exigir celeridad a las autoridades en la resolución del caso.



¿Por qué mataron a 'El Bocho'?

Inmediatamente después del crimen, la Policía Municipal acordonó la zona. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Regional se desplazaron al lugar de los hechos desde para llevar a cabo la investigación, incluyendo la inspección de la escena del crimen y la recolección de elementos probatorios para esclarecer los motivos por los que mataron a Martínez.

Posteriormente, el cuerpo del artista fue trasladado al Servicio Médico Forense para los exámenes y emitir el dictamen legal de su fallecimiento. Las autoridades han anunciado la apertura de una investigación formal para determinar las razones detrás del ataque y lograr la identificación y captura de los dos responsables. Hasta el momento, no se ha revelado información adicional significativa sobre los avances o posibles móviles del crimen.

