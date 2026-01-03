En vivo
Así ensayaron la captura de Nicolás Maduro: fuerzas especiales construyeron réplica de la casa

En una entrevista con Fox News, Donald Trump reveló que las fuerzas estadounidenses construyeron una réplica exacta de la casa donde se encontraba Nicolás Maduro para practicar la operación de captura.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 3 de ene, 2026
Trump revela que fuerzas especiales replicaron la casa de Maduro para planificar su captura
Foto: Donald Trump y AFP

