Así ensayaron la captura de Nicolás Maduro: fuerzas especiales construyeron réplica de la casa

El presidente Trump dio los primeros detalles de la operación estadounidense para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro tras lo operativos llevados a cabo en la madrugada del 3 de enero de 2026. Durante una entrevista el sábado por la mañana con Fox News, uno de los detalles que llamó la atención fue que reveló que las fuerzas estadounidenses construyeron una réplica exacta de la casa donde se encontraba Nicolás Maduro para practicar la operación de captura.

Indicó que fue una operación de captura "al detalle", en la que "lo practicaron todo" e incluso "construyeron una casa igual a la que fueron", con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar.

“Estaba en una casa, que era más una fortaleza que una casa, con puertas de acero, con lo que se llama espacio seguro, con acero por todos lados. No pudo llegar a entrar ahí y cerrar ese espacio, estaba intentándolo, pero fue asaltado tan rápido que no le dio tiempo. Estábamos preparados con grandes sopletes para atravesar ese acero, pero no le necesitamos, porque no llegó a entrar esa zona de la casa”, detalló Trump.



Una fortaleza y una habitación blindada

Trump confirmó que Maduro estaba en una casa fortificada con una habitación de seguridad, “una especie de búnker blindado”, a la que no logró entrar antes de ser capturado. El mandatario estadounidense aseguró que hubo militares heridos, pero no se reportan víctimas mortales y las lesiones “no son de mayor gravedad”.



También reveló que la operación estaba prevista para realizarse cuatro días antes, pero se pospuso por condiciones climáticas y el alto nivel de custodia en el lugar. Señaló que era como una fortaleza, pero no perdieron ni un solo hombre durante la operación.



Operativo seguido en tiempo real

En otro fragmento de la entrevista, Trump relató que el operativo se siguió prácticamente en vivo y en directo en un salón como si fuera un programa de televisión. Aseguró que el nivel de profesionalismo fue de la mayor altura y nunca había visto una operación de este tipo. “Si comparas esto con Afganistán, cuando nosotros éramos el hazme reír del planeta, ahora no somos el hazme reír para nada”, afirmó.

El expresidente criticó a los demócratas que cuestionaron la operación y reiteró su campaña contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Además, insistió en que Maduro causó daños a Estados Unidos exportando no solo droga sino millones de inmigrantes indocumentados, según dijo.

Trump confirmó que, tras la captura, Maduro fue trasladado en una aeronave estadounidense.



Maduro detenido en un buque militar y es llevado a Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas y se encuentran detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima. Según el mandatario, ambos están en camino a Nueva York, donde enfrentarán cargos por narcotráfico, terrorismo y conspiración.

“Serán llevados a Nueva York. Fueron acusados en Nueva York”, declaró Trump en entrevista con Fox News, recordando que las imputaciones formales contra Maduro vienen desde marzo de 2020.

Maduro fue imputado por “narcoterrorismo y conspiración”

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, informó a través de la red social X que:

“Maduro ha sido imputado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.

Trump ofreció más detalles en una rueda de prensa este sábado 3 de enero desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida.