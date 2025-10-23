En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
TORMENTA TROPICAL MELISSA
ALIAS ARAÑA
DANIEL GARCÍA-PEÑA
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / ¿Se desescala tensión? Canciller de Colombia se reunió con encargado de Negocios de Estados Unidos

¿Se desescala tensión? Canciller de Colombia se reunió con encargado de Negocios de Estados Unidos

La canciller Villavicencio reiteró el compromiso de continuar armonizando las relaciones entre ambos países, mientras que los mandatarios Gustavo Petro y Donald Trump mantienen el cruce de declaraciones.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
La canciller Rosa Villavicencio y el encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.
La canciller Rosa Villavicencio y el encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.
Suministrada

Publicidad

Publicidad

Publicidad