Murió el influencer 'JUANJYOZA' a sus 28 años, una semana después de casarse

Juan José Meléndez Recio, originario de Sevilla, España, y reconocido en plataformas digitales como 'JuanJyoza', murió el pasado 23 de octubre. La noticia fue confirmada en su Instagram, el cual informó a la comunidad de seguidores, conocidos como "Jyozers", que el deceso ocurrió después de una batalla de casi dos años contra el cáncer. Lo que ha capturado la atención del público fue que seis días antes, el creador había contraído matrimonio con quien el describía cómo "el amor de mi vida".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La ceremonia se llevó a cabo bajo circunstancias especiales, tal como lo indica la documentación de la boda, que se realizó en la habitación del hospital donde Meléndez estaba recibiendo tratamiento médico. El acto fue posible gracias a un notario, lo que facilitó la unión del influencer con su pareja. Ambos habían manifestado su deseo de casarse, de hecho, en un momento anterior, cuando el pronóstico no era tan desalentador, la pareja había planeado celebrar la boda en Las Vegas.

Luego de la ceremonia, que fue grabada y compartida en redes, el influencer mencionó que el "convite" fue patrocinado por el creador de contenido Nil Ojeda.



Publicidad

¿De qué murió 'JuanJyoza'?

Juanjyoza era conocido por su contenido enfocado en la gastronomía, un proyecto que inició en 2023. La idea del canal surgió de su gusto por la comida y por documentar sus experiencias probando nuevos tipos de cocina durante sus viajes. Aunque lanzó el canal en diciembre de 2023, en ese mismo mes comenzó a sentirse mal y a someterse a pruebas médicas.

Efectivamente, se confirmó que padecía un cáncer de colon en etapa cuatro con metástasis en el peritoneo. Los médicos señalaron que este diagnóstico era inusual dada su edad, lo que requirió múltiples pruebas. Durante el periodo inicial, 'Juanjyoza' continuó enfocado en su canal, encontrando en la creación de contenido una forma de mantener su mente ocupada y centrada, en lugar de darle vueltas a la enfermedad. En un momento dado, experimentó un crecimiento notable en su audiencia, en parte tras la mención de su trabajo por parte del streamer 'El Xokas'.

Publicidad

A pesar de los tratamientos de quimioterapia y una cirugía de urgencia por una perforación intestinal que le requirió una bolsa de colostomía, el creador de contenido siguió cumpliendo metas personales, como viajar a Madrid para probar "las tartas de un conocido colega". No obstante, con el tiempo, su salud se deterioró, y en las semanas finales, los médicos le informaron que el futuro era incierto, mencionando que podría durar "días, semanas o un mes".



"No Olvidéis Vivir"

Días antes de su fallecimiento, 'Juanjyoza' subió un video a su canal de YouTube que se ha vuelto viral tras su muerte. En este contenido, anunció que se trataba de un "punto final" para su proyecto. Su mensaje de despedida se centró en la importancia de aprovechar el tiempo: “A mí ya no me queda tiempo, pero tú que lo tienes, aprovéchalo para hacer cosas”. Invitó a sus seguidores a invertir su tiempo en algo que les gustara, sin obsesionarse con las cifras o el número de visitas, sino simplemente hacer las cosas por gusto.

Su legado se resume en una poderosa frase de cierre: "No os olvidéis de vivir".

El impacto de su mensaje llegó a varias figuras como el streamer español Ibai Llanos, quien comentó el video de Juanjyoza con "(...) qué lección de vida acabas de dar a todo el mundo. Es increíble", también comentó el cantante Quevedo diciendo "te mando un fuerte abrazo Juan", o el creador de contenido español Esttik, quien comentó "(...) has demostrado que puedes conseguir lo que quieras incluso pasando una batalla tan dura".

Aunque el influencer pensaba que llegaría más lejos con su canal, el cariño y el apoyo de su comunidad han demostrado que Juanjyoza se convirtió en una inspiración para muchos. Sus videos permanecerán disponibles en la red "hasta el infinito", para ser vistos por quienes necesiten motivación.

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL