Noticias Caracol  / MUNDO  / Murió el influencer 'JUANJYOZA' a sus 28 años, una semana después de casarse

Murió el influencer 'JUANJYOZA' a sus 28 años, una semana después de casarse

El creador de contenido gastronómico falleció el pasado jueves a los 28 años, tras una lucha de dos años contra el cáncer, pocos días después de celebrar su boda en el hospital.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de oct, 2025
Fallece el influencer 'Juanjyoza'
“A mí ya no me queda tiempo, pero tú que lo tienes, aprovéchalo para hacer cosas”, declaró 'Juanjyoza' en un video publicado días ates de fallecer.
Instagram: @juanjyoza

