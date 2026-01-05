Nicolás Maduro contrató a Barry Pollack, que representó a Julian Assange, como su abogado

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegaron este lunes 5 de enero a un tribunal de Nueva York para su primera comparecencia ante un juez, tras su captura en Caracas en una poderosa operación militar de Estados Unidos, que afirma estar "a cargo" del país. Trascendió que el venezolano contrató a Barry Pollack para su defensa.

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69. Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas el sábado 3 de enero durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y la fuerza naval.

Se habla de por lo menos 80 personas muertas en el operativo denominado Resolución Absoluta, entre ellas ciudadanos cubanos que hacían parte del esquema de seguridad del chavista.



¿Quién es Barry Pollack?

Es reconocido por haber defendido a Julian Assange, fundado de Wikileaks. El bufete de abogados para el que trabaja destacó que el jurista negoció un acuerdo de culpabilidad que resultó en la liberación inmediata de su cliente.



Sobre su hoja de vida, Pollack es miembro del Colegio Americano de Abogados Litigantes, miembro de la Junta Americana de Abogados Penalistas y expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal. “Cuenta con más de 30 años de experiencia representando a particulares, incluyendo ejecutivos y altos funcionarios gubernamentales, así como a corporaciones y otras organizaciones, en juicios e investigaciones delicados y, a menudo, de alto perfil”, señala su bufete Harris St. Laurent Wechsler.



Noticia en desarrollo.