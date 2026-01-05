Por lo menos 14 periodistas han sido detenidos en Venezuela, denuncia sindicato de ese gremio

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció que este 5 de enero, cuando Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores eran presentados ante un Tribunal de Nueva York y mientras Delcy Rodríguez juraba como presidenta interina, fueron capturados 14 periodistas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Once son de medios y agencias internacionales y uno de medios nacionales. Cuatro han sido liberados y los otros 10 siguen detenidos, algunos en situación de desaparición forzosa”, señaló el organismo.



¿Cómo se dieron las capturas de los periodistas en Venezuela?

De acuerdo con lo publicado por el sindicato en X, “durante la cobertura de la instalación del período de sesiones en la AN, a los periodistas se les prohibió transmitir en vivo y grabar o hacer fotos”.

“Allí, al menos tres fueron detenidos por funcionarios de la DGCIM, trasladados al comando de la Guardia dentro del Palacio Legislativo y, como parte del procedimiento, revisaron sus teléfonos celulares, exigieron las claves de acceso y entraron a las fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube”, agregó.



Detalló que “en el caso del periodista Daniel Álvarez, reportero de Televen, perdió la custodia de su teléfono por un tiempo en el que los funcionarios salieron del lugar donde lo mantuvieron antes de liberarlo”.



Otros periodistas fueron detenidos en Altamira y en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando llegaban a Venezuela para cubrir lo que pasa en el país tras la captura de Maduro. (Lea también: Abogado de Nicolás Maduro no pedirá libertad bajo fianza tras su primera audiencia en Nueva York)

Publicidad

“Este tipo de actuaciones no solo vulnera la privacidad y el secreto de las fuentes, sino que configura un patrón de criminalización del ejercicio periodístico”, precisó el sindicato.

Los hechos se dieron cuando Delcy Rodríguez se convertía en la primera mujer en gobernar asumió el cargo de forma temporal por 90 días prorrogables. Una declaratoria de ausencia absoluta de Maduro derivaría en la convocatoria de elecciones. (Lea también: ¿Quién es Alvin Hellerstein, el juez que lleva el proceso contra Nicolás Maduro en EE. UU.?)

Publicidad

Rodríguez abogó por una relación equilibrada y respetuosa con el presidente Donald Trump, que ha dicho estar "a cargo" de Venezuela.

Los alrededores del Parlamento fueron fuertemente resguardados por las fuerzas del orden. Está vigente un estado de excepción, que ordena a la policía "emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos".

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP