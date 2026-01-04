Este es el historial criminal de Nicolás Maduro, según la acusación de Estados Unidos

Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos, se encuentra en una cárcel de Nueva York tras ser capturado y extraído de Venezuela en una operación del Gobierno de Donald Trump en la que hubo ataques en distintos puntos de Caracas y ciudades aledañas, que se saldó con 40 muertos y 90 heridos, aunque por parte del régimen no hay cifras oficiales. (Lea también: ¿Quiénes murieron en el operativo de captura de Maduro que llevó a cabo el Gobierno de Trump?)

La legalidad de la incursión es debatida intensamente en Estados Unidos, donde el Congreso tiene en principio la potestad de declarar la guerra.

Rubio invocó los poderes especiales de Trump para ordenar el cumplimiento de una orden de la justicia estadounidense.



Estados Unidos no reconocía a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. En el poder desde 2013, sus dos reelecciones en los comicios de 2018 y 2024 fueron denunciadas como fraudulentas por la oposición.



Se trata de "alguien que nunca respetó ninguno de los acuerdos que concluyó" y a quien "le ofrecimos, en múltiples ocasiones, la posibilidad de abandonar el poder", justificó Rubio.

"Maduro es una persona horrible, pero no respondes a una ilegalidad con otra ilegalidad", criticó el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en entrevista con ABC.



¿De qué delitos acusan a Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro, supuestamente líder del Carel de los Soles, está acusado de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Cilia Flores enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

Dichos delitos, que les serán leídos en audiencia se imponen por el presunto historial criminal de Maduro, que, según la acusación de Estados Unidos, se remonta a 1999. Ese año él y otros líderes venezolanos habrían comenzado a corromper instituciones con el tráfico de toneladas de cocaína y asociándose con grupos criminales como las Farc o el Eln.

2004: Maduro y su esposa traficaron cocaína utilizando a escoltas militares armados y a los llamados colectivos para proteger sus operaciones criminales, ordenando secuestros, asesinatos y torturas, entre otros crímenes.

2006 y 2008: Como canciller de Venezuela, señalan al líder chavista de vender pasaportes a narcotraficantes y facilitar el uso de aviones privados bajo la cobertura diplomática, facilitando el lavado de dinero de narcotraficantes desde México hasta Venezuela.

2007: Cilia Flores supuestamente aceptó miles de dólares en sobornos para organizar una reunión entre un poderoso narco y el director de la Oficina Nacional Antidrogas. Recibió pagos mensuales para garantizar el paso de vuelos cargados con cocaína.

2013: Maduro como presidente habría cambiado los planes frente a las rutas del narcotráfico, evitando el uso del aeropuerto de Maiquetía y abriendo otras rutas.

2014 y 2015: Aparece Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del líder del régimen venezolano y conocido con el alias de Nicolasito. Según Estados Unidos, llevaba cocaína a Isla Margarita en aviones de la petrolera PDVSA.

Octubre y noviembre de 2015: Dos sobrinos de Cilia Flores presuntamente se aliaron para traficar coca desde el hangar presidencial de Maiquetía y así recoger 20 millones de dólares para la campaña electoral de la esposa de Maduro a la Asamblea Nacional.

2018 y 2019: De acuerdo con la acusación, Maduro le delegó a Ramón Rodríguez la tarea de brindar protección y apoyo a las Farc y al Eln, incluso facilitando reuniones en el Palacio Presidencial de Miraflores.

2020: Se habla de una reunión en Medellín entre el hijo de Maduro con miembros de las disidencias de la Farc para coordinar el envío de droga y armas a Estados Unidos.



Pistas clandestinas en Venezuela para grupos criminales

Entre los años 2022 y 2024, se dice que otros miembros del chavismo, como Diosdado Cabello, habrían abierto pistas clandestinas controladas por el Eln para asegurar el tráfico

En mayo de 2023, Noticias Caracol reveló las primeras pruebas basadas en documentos secretos de la inteligencia de las Fuerzas Armadas venezolanas, que confirmaban los vínculos entre el régimen y estas mafias.

Contenían la ubicación detallada de por lo menos 30 pistas clandestinas operadas por grupos ilegales colombianos que delinquen en el vecino país.

Las coordenadas se encuentran en dos de los estados limítrofes: Zulia, que limita con La Guajira y Norte de Santander, y Amazonas, que limita con Vichada y Guainía.

Según la inteligencia venezolana, allí los grupos delincuenciales “están dedicados al tráfico ilegal de drogas a nivel nacional e internacional, operando directamente desde nuestra frontera venezolana, acondicionando pistas no autorizadas de aeronaves en el territorio del estado Amazonas”.

Presuntamente, el régimen venezolano sabe de estas actividades, pero guarda silencio.

En los documentos clasificados mencionan que en el estado Amazonas hay 14 pistas clandestinas utilizadas por el Eln y dos disidencias de las Farc, bajo el mando de Iván Márquez y de Iván Mordisco.

Incluso, las pistas clandestinas han llegado hasta una de las joyas ambientales en Venezuela, el Parque Nacional Yapacana. Según la propia inteligencia venezolana, los criminales despojan de sus tierras a los campesinos para ponerlas en cabezas de testaferros e instalar las pistas.

Otro documento es de la Fuerza Armada Bolivariana que opera en el estado Zulia. El informe reconoce que en la zona hay 17 pistas clandestinas utilizadas por disidencias de las Farc y el Eln. Tienen un propósito: el empleo del territorio venezolano como puente para las actividades de narcotráfico.

La respuesta de las Fuerzas Armadas venezolanas consistió en una operación de destrucción de algunas de ellas, que muchos creen fue simulada. (Lea también: Advertencia de Trump a Delcy Rodríguez: si no coopera pagaría un precio “mayor que el de Maduro")

NOTICIAS CARACOL

*Con información de agencia AFP