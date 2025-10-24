Benedetti reacciona a decisión de EE. UU. de incluirlo a él y al presidente Petro en lista Clinton

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este viernes sanciones financieras al presidente, Gustavo Petro, a quien el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó de ser un "líder del narcotráfico". También fueron sancionados la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Todos ellos fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por lo cual quedan bloqueados todos sus activos y propiedades en Estados Unidos y se prohíbe hacer transacciones con ellos. "Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

¿Por qué agregaron a Petro y a Benedetti en la lista Clinton?

Bessent agregó que Petro "ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Estados Unidos revocó la visa a Petro después de que este pidiera en septiembre desde Nueva York a los militares estadounidenses que desobedecieran las órdenes de Trump sobre la guerra en Gaza. La semana pasada, Trump acusó al mandatario colombiano de ser un "líder del narcotráfico" y suspendió la ayuda financiera para Colombia, país que en septiembre retiró de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.



El presidente estadounidense dijo el miércoles desde la Casa Blanca que Petro es "un matón y un mal tipo" y le acusó de fabricar "muchas drogas". Según el Departamento del Tesoro, "Colombia sigue siendo el principal productor y exportador mundial de cocaína. La cocaína colombiana suele ser adquirida por cárteles mexicanos, quienes luego la introducen de contrabando a Estados Unidos a través de la frontera sur".

EE.UU. considera que Petro "ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de "paz total", entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína". Petro ha defendido su política contra las drogas, que sustituyó la estrategia de erradicación de cultivos por enfoque más social y de salud pública, y ha acusado a Trump de haber "calumniado e insultado a Colombia".



La reacción de Armando Benedetti a la inclusión en la lista Clinton

El ministro del Interior, Armando Benedetti, compartió un mensaje en cuenta de X tras darse a conocer la noticia de su inclusión y la del presidente Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como lista Clinton. "Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente Gustavo Petro no es un narcotraficante. Me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista".

El funcionario aseguró que "en este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para EE. UU. un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante". Benedetti sentenció su mensaje con la frase "gringos go home".

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE