En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
CONSEJO DE ESTADO
TIROTEO EN MAZURÉN
ROBO DEL LOUVRE
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Benedetti reacciona a decisión de EE. UU. de incluirlo a él y al presidente Petro en lista Clinton

Benedetti reacciona a decisión de EE. UU. de incluirlo a él y al presidente Petro en lista Clinton

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a su inclusión a la lista Clinton, a la que también fue agregado el presidente Gustavo Petro; la primera dama, Verónica Alcocer; y Nicolás Petro.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Benedetti reacciona a decisión de EE. UU. de incluirlo a él y al presidente Petro en lista Clinton
Armando Benedetti se desempeña como ministro del Interior.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad