Colombia debe "ser cosmopolita y universal, no quedarse en la parroquia”: Petro sobre Ruta de Seda

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , se refirió este miércoles 14 de mayo a la adhesión a la Nueva Ruta de la Seda , programa comercial impulsado por China. Desde Pekín, el mandatario nacional celebró esta relación con el gigante asiático y explicó algunas de las circunstancias por las cuales a Colombia le convienen estos acuerdos.

“Colombia ha vivido en sus dos siglos de vida republicana como en dos tendencias: una parroquial, no mira sino el ombligo, no sabe cómo es el mundo. Y otra universal, Gabriel García Márquez era un hombre universal, Simón Bolívar era un hombre universal”, le dijo Petro a medios de comunicación.

Para el mandatario, “el destino de Colombia es ser cosmopolita y universal, no quedarse encerrado en la parroquia, porque a veces perdemos la oportunidad”. Desde su perspectiva, este tipo de acuerdos pueden impulsar el desarrollo en materias donde hay déficit de conocimiento, como por ejemplo la inteligencia artificial y la educación.

“No es posible que Colombia no desarrolle inteligencia artificial, no es posible que tengamos un sistema educativo público tan atrasado, que no logramos nosotros mismos desarrollar las tecnologías de vanguardia del siglo XXI por estarnos quedando en la parroquia”, añadió el Jefe de Estado.

Así se selló el acuerdo entre Colombia y China

China y Colombia firmaron este miércolesun plan de cooperación para la adhesión del país latinoamerican o al proyecto chino de las Nuevas Rutas de la Seda tras la reunión que mantuvieron los líderes de ambos países, Xi Jinping y Gustavo Petro.

Se trata de una iniciativa con la que el gigante asiático pretende generar una red comercial internacional y extender su influencia a nivel global a través de la construcción de infraestructuras, y a la que se han sumado ya más de veinte países de Latinoamérica y el Caribe.

Xi y Petro se reunieron este miércoles en Pekín para reforzar los lazos bilaterales con la firma prevista de nuevos convenios , entre ellos este para la adhesión colombiana a la iniciativa china.

Antes de viajar a China, Petro desveló que en su viaje anterior al país asiático (octubre de 2023) ya pretendía haber firmado este memorando pero no fue posible por un supuesto error de su anterior canciller, Álvaro Leyva.

"Es lo que voy a hacer ahora, acuerdo de intención; próximos gobiernos verán si de intención se pasa a la realidad y debe pasar a la realidad", manifestó entonces el presidente colombiano. Antes de su reunión con Xi, Petro ya había adelantado el martes que su objetivo en China era impulsar nuevos tratados comerciales, hablar sobre el "diálogo entre civilizaciones" y defender una mayor apertura de América Latina al mundo.

En 2024, Colombia exportó a China bienes por valor de 2.377 millones de dólares e importó productos por 15.936 millones.

Xi Jinping y Gustavo Petro Presidencia

En cuanto a inversión extranjera directa, entre 1994 y 2023 China acumuló 813,3 millones de dólares invertidos en Colombia, una cifra muy por debajo de la de países como Estados Unidos o España, y concentrada en sectores como infraestructuras, minería, energía y transporte.

Además del plano comercial, Colombia busca reforzar su cooperación tecnológica con China. Este martes, Petro visitó en Pekín la sede de la empresa Huawei, donde, según informó en la red social X el ministro colombiano de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina, se discutieron posibles alianzas en inteligencia artificial, infraestructura de datos y conectividad.

El interés de Colombia en estrechar lazos comerciales con China durante esta visita es objeto de controversia por el temor de algunos sectores a repercusiones negativas en su relación con Estados Unidos, el mayor socio comercial de Bogotá. No obstante, el presidente Petro, quien también ejerce su rol como presidente de la Celac, dijo que en sus planes está un encuentro con la Unión Europea y Estados Unidos para estrechar lazos comerciales.

Con información de EFE