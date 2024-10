Francisco Barbosa tras críticas del presidente: “Las infamias de Petro no tienen límites"

El exfiscal Francisco Barbosa le respondió al presidente Gustavo Petro sobre las acusaciones del mandatario en donde señaló que el exfuncionario no entregó tierras a las víctimas del paramilitarismo.

¿Qué dijo Petro sobre Barbosa?

El presidente Gustavo Petro cuestionó al exfiscal Francisco Barbosa por el manejo de las tierras incautadas a los paramilitares.

Gustavo Petro manifestó que Barbosa “se negó a entregar el listado de bienes que la Fiscalía tenía que recoger, por función legal, de lo que entregaban los paramilitares para que con esas tierras y con esos dineros se indemnizara a sus víctimas”.

El presidente agregó que “Barbosa nos dijo: ‘no, señor Petro - porque no me decía presidente - no, señor Petro, no le entregamos al Gobierno el listado'. Ahora entiendo por qué. Los bienes estaban en manos del Clan del Golfo”.

El jefe de Estado señaló que en octubre se realizará la entrega de tierras más grande, un total de 50.000 hectáreas, a los campesinos víctimas del conflicto armado.

¿Qué le respondió Barbosa a Petro?

A través de su cuenta de X, Francisco Barbosa señaló que “las infamias del presidente Petro no tienen límites. Ayer, en Montería, en un acto que afectó la memoria de las víctimas del paramilitarismo, se pretendió lavarle la hoja de vida criminal a Salvatore Mancuso, a costa de ensuciar mi dignidad, de ensuciar mi reputación como fiscal general de la nación, como persona, como servidor público y poner en riesgo mi vida”.

Barbosa agregó: “Quiero decirle, presidente Petro, que la Fiscalía General de la Nación hizo mucho en la lucha contra el paramilitarismo en mi administración”.

Según el exfuncionario, “en mi administración se les entregaron 1,8 billones de pesos a las víctimas del paramilitarismo, de la dirección de Justicia Transicional a la Unidad de Víctimas, unidad que no depende de la Fiscalía, unidad que hace parte del Ejecutivo que usted dirige”.

#Atención | Comunicado a la opinión pública por las declaraciones del presidente @petrogustavo pic.twitter.com/mL4Sfr2KGn — Francisco Barbosa (@FBarbosaDelgado) October 4, 2024

El exfiscal dijo que, “en segundo lugar, fue en mi administración cuando se imputaron 76 terceros financiadores del paramilitarismo en Colombia. Eso no había pasado en toda la historia de la ley de justicia y paz”.

En tercer lugar, manifestó Barbosa, “se hicieron imputaciones por más de 85.000 hechos criminales, cuando antes se había hecho imputaciones por 50.000 hechos criminales en 14 años. Es decir, duplicamos la acción judicial durante mi periodo”.

Por último, el exfiscal Francisco Barbosa puntualizó que “no voy a permitir que pasen por encima de mi dignidad, que pasen por encima de mi reputación académica y profesional y que (Petro) pueda decir lo que se le dé la gana en el país. Yo creo que es importante que usted también entienda que como jefe de Estado tiene límites y los límites, justamente, están en el nivel de responsabilidad que usted tiene cuando ejerce ese cargo”.

