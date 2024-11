Hermano y padre de Andrés Calle, vinculado con UNGRD, declaran ante Corte Suprema

Gabriel Calle Demoya y su hijo Gabriel, padre y hermano del representante Andrés Calle, expresidente de la Cámara, asistieron este viernes 15 de noviembre a la Corte Suprema de Justicia, luego de que se dijera que parte de las supuestas coimas que recibió el congresista, con dinero que salió de la UNGRD, fue a parar a las campañas políticas de estos dos políticos.

“Se demostrará la inocencia de mi hermano Andrés Calle”

El hermano del representante dijo en Noticias Caracol en vivo, antes de comenzar la diligencia, que “hoy van a empezar a caer una a una, y con pruebas, las mentiras que han venido diciendo el señor Olmedo López y el señor Sneyder Pinilla. Incoherencias con el único fin de construir un relato para evadir su responsabilidad penal”.

Gabriel, quien fue candidato a la Gobernación de Córdoba y ahora funge como diputado, sostuvo que llegaba a declarar, en calidad de testigo, “con total tranquilidad”. “Agradezco la oportunidad que nos brinda la Corte Suprema de Justicia para demostrar la inocencia de mi hermano Andrés Calle”.

El hermano de Andrés Calle aseveró que el exdirector y el exsubdirector de la UNGRD “le han mentido a la justicia y al país. Es totalmente falso que a mi campaña a la gobernación o a la campaña de mi padre a la alcaldía haya entrado un solo peso de dineros públicos y mucho menos de dineros ilícitos. Eso lo vamos a demostrar con pruebas y no con falsos testimonios”.

“Mis cuentas están públicas y claras, cada donación, cada peso que llegó a la campaña, que se inició por firmas, honorable, con la juventud de a pie”, manifestó el diputado.

Andrés Calle supuestamente recibió junto a Iván Name alrededor de 4 mil millones de pesos provenientes de la UNGRD - Colprensa

Andrés Calle le recriminó a su padre por postularse a Alcaldía de Montelíbano

Gabriel Calle Demoya sostuvo por su parte que “han querido enlodar su nombre (el de Andrés Calle). Está claro que yo jamás recibí un peso de Olmedo, mucho menos cuando mi campaña estaba enredada porque el Partido Liberal, en cabeza de Fabio Amín, no me querían entregar el aval, me lo entregó faltando un día para cerrar las inscripciones”.

Sobre el dinero que entró a su campaña para la alcaldía, afirmó que “está probado de algunos pequeños aportantes de mi movimiento político, El camino correcto, de un préstamo bancario y de mis empresas, que tengo más de 34 años de ser distribuidor de combustible”.

Según él, Andrés Calle le recriminó por postularse a la Alcaldía de Montelíbano, pues le comentó: “Papá, si usted me estimara a mí no aspirara, por culpa suya casi pierdo ser presidente”.

Padre e hijo declararon en calidad de testigos en medio del proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción de la UNGRD, por el que Olmedo López y Sneyder Pinilla han salpicado a importantes políticos del país.

Por este escándalo también declaró este jueves la hija del senador Iván Name, la concejal María Clara Name, que también defendió la inocencia de su papá. "Las cuentas de mi campaña son de público conocimiento, se encuentran en los diferentes aplicativos y allí están desagregados los diferentes aportes, préstamos, eventos y demás que hemos realizado e hicimos para mi campaña al Concejo de Bogotá", sostuvo.