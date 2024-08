Iván Duque afirma que el presidente Petro es “idólatra de Chávez, protector de Maduro”

El exmandatario Iván Duque se fue lanza en ristre contra el presidente Gustavo Petro por un discurso que el jefe de Estado ofreció en Nuquí, Chocó, en donde habló de “dictaduras” y aseguró que esto “lo hicieron en Colombia hace tres años”, época en la que el político del Centro Democrático gobernó el país.

¿Qué dijo Gustavo Petro?

“Los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por tres lo hicieron en Colombia hace tres años. ¡Hipócritas! Ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro”, dijo el presidente.

También lanzó dardos contra Francisco Barbosa, señalándolo como “fiscal de la ignominia, de la ignorancia, de los que creyeron que por ser hijos de papi y mami y estudiar en la misma universidad tenían el privilegio de dictaminar las decisiones sobre nuestro pueblo y condenarlo a la injusticia”.

La reacción de Duque

El expresidente reaccionó frente a las palabras de Petro y se refirió a él como “el defensor de Castro, el idólatra de Chávez, el protector de Maduro, el legitimador de Hamás, el sumiso a Putin, el militante de grupos terroristas, el promotor de vándalos, el auspiciador de paros y el impulsador de expropiaciones me llama ‘dictador’”.

Publicidad

“La alucinación constante le hace perder la perspectiva de los hechos y las realidades. Nunca he promovido la eliminación de nadie por la forma en la que piensa, nunca he empuñado armas para amedrentar a nadie, nunca me he arrodillado ante dictadores y nunca guardaré silencio cómplice frente a un delincuente como Nicolás Maduro”, expresó Duque.

También le dijo al presidente Petro que “en democracia, le gané con más de 2 millones de votos de diferencia y, respetando la democracia, garanticé un proceso electoral diáfano. Más bien pareciera que el ‘dictador’ en ciernes es el que quiere violar la Constitución para mantenerse en el poder”.

El defensor de Castro, el idólatra de Chávez, el protector de Maduro, el legitimador de Hamás, el sumiso a Putin, el militante de grupos terroristas, el promotor de vándalos, el auspiciador de paros y el impulsador de expropiaciones me llama “dictador”.



La alucinación constante… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 31, 2024

Publicidad

Barbosa también respondió a señalamientos del presidente

El exfiscal rechazó lo dicho por Petro, indicando que al mandatario “se le olvida que la Fiscalía General de la Nación bajo mi dirección adelantó todas sus investigaciones conforme a los derechos fundamentales y a las garantías judiciales. Hoy, él se olvida de la independencia de poderes y la labor de los jueces en Colombia”.

“Sabemos que a usted no le gusta la ley ni la Constitución, han sido sus dos obstáculos durante su Gobierno”, aseveró Barbosa.

El presidente @petrogustavo me acusa de violar la protesta pública, pero se le olvida que la Fiscalía General de la Nación bajo mi dirección adelantó todas sus investigaciones conforme a los derechos fundamentales y a las garantías judiciales. Hoy, él se olvida de la… pic.twitter.com/FaccuL9uhZ — Francisco Barbosa (@FBarbosaDelgado) August 31, 2024

“Mientras desvía la atención con ataques, los colombianos enfrentan hambre, desempleo y corrupción. Es momento de hablar de lo que realmente importa: el bienestar del país. ¡No juegue más con Colombia!”, manifestó.