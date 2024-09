¡Fortnite celebra su séptimo aniversario con una fiesta explosiva llena de sorpresas!

El tiempo vuela cuando estás construyendo, disparando y volando por los aires en Fortnite. La icónica Batalla Campal cumple siete años y Epic Games lo celebra a lo grande. Hasta el 1 de octubre de 2024, los jugadores podrán disfrutar de una fiesta de cumpleaños repleta de eventos, desafíos y, por supuesto, recompensas que no te querrás perder.

¡Regalos para todos en la fiesta!

Este aniversario no es una simple celebración; es una auténtica fiesta de recompensas. Los populares regalos de cumpleaños están de regreso y son la clave para obtener lo mejor del botín en la isla. Estos paquetes de coloridos obsequios podrían tener dentro la poderosa pistola de fuegos artificiales, que quizás no sirva para encender velas, ¡pero sí es perfecta para prenderle fuego a las estructuras enemigas!

Aprovecha la fiesta y consigue grandes recompensas Imagen: cortesía Epic Games

Además, la fiesta no estaría completa sin los globos, el método más festivo para desplazarse por la isla. Estos te permiten volar alto y escapar de situaciones difíciles con estilo. Pero antes de despegar, no olvides pasarte por una mesa de pastel para disfrutar de una deliciosa rebanada que te devolverá vida y escudo al instante. Aunque cuidado, estos objetos no están disponibles en los torneos, así que aprovecha el caos y la diversión en las partidas regulares.

¡A volar con el medallón de cumpleaños!

Este año, el aniversario trae un nuevo y emocionante objeto: el medallón de cumpleaños. Los jugadores podrán encontrarlo dentro de los regalos de cumpleaños, y su función es tan útil como divertida. Con este medallón, cada vez que saltes recibirás un globo adicional (hasta un máximo de tres), permitiéndote flotar por los cielos sin preocuparte por revelar tu ubicación en el mapa. ¡Un verdadero regalo para los que disfrutan de la acción vertical y de huir a lo alto!

Desbloquea recompensas exclusivas de cumpleaños

¿Qué sería de una fiesta sin recompensas? Las misiones de cumpleaños ya están disponibles, y completarlas te otorgará fantásticas recompensas que podrás presumir durante tus batallas. Desde el aerosol Cumpleañero hasta el llamativo pico Pastelazo y la mochila retro Cumpleaños cósmico, hay algo para todos. Estas misiones estarán activas hasta el 1 de octubre, así que asegúrate de completarlas antes de que se acabe la fiesta.

Aquí tienes un vistazo a las recompensas por misiones:

Completa 1 misión: Aerosol Cumpleañero

Completa 3 misiones: Pico Pastelazo

Completa 5 misiones: Mochila retro Cumpleaños cósmico

Estas son las recompensas que podrás conseguir en esta celebración Imagen: cortesía Epic Games

¡A celebrar siete años de éxitos!

Con siete años de constante evolución, eventos memorables y una comunidad que no deja de crecer, Fortnite sigue siendo uno de los juegos más populares del mundo. Esta celebración de aniversario no solo marca otro hito en la historia del juego, sino que también ofrece a los jugadores una oportunidad perfecta para recordar por qué Fortnite ha dejado una huella tan profunda en la industria de los videojuegos.

Así que, ¡equípate, únete a la fiesta y disfruta de todo lo que este séptimo aniversario tiene preparado para ti! Desde globos hasta botines explosivos, Epic Games quiere que esta sea una celebración para recordar.

