Edmundo González dice que la captura de Nicolás Maduro "es un paso importante, pero no suficiente"

El opositor Edmundo González Urrutia, quien ha sido reconocido por varios países como el presidente electo de Venezuela tras los comicios de 2024, habló un día después de que se produjera la captura de Nicolás Maduro.

Según el exdiplomático, el momento que se vive en su país con la captura de Maduro "constituye un paso importante, pero no suficiente".

El mensaje de González fue publicado en su cuenta de Instagram desde el exilio, en el que hizo un llamado a que se respeten los resultados de las elecciones presidenciales de 2024.



Noticia en desarrollo.