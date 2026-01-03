Por lo menos 40 personas habrían muerto en Venezuela por operativo de EE. UU. contra Maduro

Tras la extracción y captura de Nicolás Maduro de Venezuela, en un operativo adelantado por las fuerzas especiales de Estados Unidos, el régimen afirmó que había víctimas fatales por los ataques a las instalaciones de Caracas, sin revelar cifras.

The New York Times informó que por lo menos 40 personas, entre civiles y soldados, murieron en el operativo Resolución Absoluta, datos que le proporcionó “un alto funcionario venezolano, quien habló bajo condición de anonimato”.

Por su parte, Médicos Unidos de Venezuela indicó que por lo menos 90 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a dos hospitales militares, donde reciben atención médica.



Noticia en desarrollo.