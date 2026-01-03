En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Por lo menos 40 personas habrían muerto en Venezuela por operativo de EE. UU. contra Maduro

Por lo menos 40 personas habrían muerto en Venezuela por operativo de EE. UU. contra Maduro

Así lo informó The New York Times, citando una fuente del régimen que habló bajo el anonimato. Trump dijo que del lado de sus tropas no hubo víctimas.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Por lo menos 40 personas habrían muerto en Venezuela por operativo de EE. UU. contra Trump
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad