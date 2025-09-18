Presidente Petro le responde a McNamara sobre las extradiciones de narcotraficantes

Los ecos de la decisión de Estados Unidos sobre la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas no han cesado en el país. El presidente Gustavo Petro calificó, este miércoles, como "una injusticia" y "un insulto" la determinación del Gobierno estadounidense.

“Me refiero básicamente a lo que considero una injusticia, una grosería profunda contra el país que más sangre ha regado para que la sociedad de los Estados Unidos y de Europa no consuman tanta cocaína. Y un insulto obviamente para mi vida personal", dijo Petro.

Uno de los pedidos que hicieron desde el Gobierno de Estados Unidos, a través de John McNamara, encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, fue “restablecer con urgencia las extradiciones de narcoterroristas, no solo algunas, sino todas, eliminando las suspensiones vigentes actualmente. Esa es una medida clave para garantizar la seguridad de ambos países, de ambos pueblos”.



A propósito de este pedido, el presidente Petro respondió en su cuenta de X sobre esta solicitud.“La ley colombiana establece que si hay procesos de paz avanzados entonces la extradición se suspende. El presidente obedece la ley colombiana no las órdenes de gobiernos extranjeros”, apuntó.

El mandatario colombiano añadió que los 400 extraditables a quienes la Corte Suprema de Justicia les dio concepto favorable fueron sometidos a dicho proceso. “Hay tres extraditables que no porque están en procesos de paz avanzados y según la ley se puede suspender condicionadamente”, manifestó.

Uno de los procesos que se suspendieron, según estableció Noticias Caracol en su momento, fue el de Gabriel Yepes, alias HH, jefe de Comuneros del Sur, una disidencia de la guerrilla del Eln. Además, también se frenó la solicitud contra alias Mocho Olmedo, jefe de disidencias de las Farc.



Lo que ha dicho el presidente Petro tras la descertificación

El presidente Petro presentó cifras de su Gobierno para mostrar su compromiso en la lucha contra las drogas y calificó de "mentiras" lo dicho por la administración estadounidense sobre el papel de Colombia en este campo.

"Decidieron no mirar las cifras que se les entregaron", afirmó Petro, quien dirigiéndose al presidente estadounidense, Donald Trump, le dijo: "Señor Trump, le advierto que (...) ese poder político que vive junto a usted en Miami proviene de una fuerte alianza entre

narcotraficantes y políticos colombianos".

Cabe señalar que el Departamento de Estado de EE.UU. excluyó a Colombia del grupo de países certificados por su lucha contra las drogas "por haber incumplido manifiestamente (...) sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos", pero decidió mantener la mantenerle la asistencia al considerar que es "vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos".

Colombia es el principal productor mundial de cocaína y, según el último informe anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), concentra 253.000 de las 376.000 hectáreas de cultivos de coca en el mundo, es decir, dos terceras partes.

No obstante, Petro insistió en que en 2024 Colombia logró "una incautación de 889 toneladas" de cocaína, que según su Gobierno es récord, y que aumentó la erradicación de cultivos ilícitos, al tiempo que aseguró que le dio la "orden tajante al Ejército, a la Policía, a la Fuerza Aérea y a la Naval colombiana de incautar todo lo que se atraviese sin amenazar a ningún otro país del mundo".

Tras reiterar que la guerra contra las drogas ha fracasado, el mandatario colombiano invitó a Trump "a corregir sus políticas y a hacer una guerra contra los narcotraficantes" porque "el problema de las drogas se resuelve incautándole a los narcotraficantes que no son los campesinos" que cultivan coca.

"Cambie, a mí no me amenace, aquí lo espero si quiere; no acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y los recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras", señaló Petro.

Con información de Efe