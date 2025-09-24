Presidente Petro critica que delegación de EE. UU. se haya retirado durante su discurso ante la ONU

El presidente de la República, Gustavo Petro, criticó este miércoles la decisión de la delegación de Estados Unidos que se retiró de la Asamblea General de la ONU durante el discurso de alrededor de 40 minutos que ofreció en ese recinto este martes y en el que lanzó duros cuestionamientos al gobierno de su homólogo estadounidense, Donald Trump. "Retirarse de la conversación con un dialogante es simplemente demostrar debilidad intelectual o sinrazón", afirmó el jefe de Estado en su cuenta de X, en la que agregó que "en Estados Unidos hay una asalto a la razón, ¡ojo¡ Estados Unidos nació como un homenaje a la diosa razón que es la misma diosa Libertad".

Petro afirmó esto al citar un video de Noticias Caracol sobre la respuesta del gobierno de Trump a su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el que expresó su molestia con Washington por haber retirado la semana pasada a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, lo que se conoce como descertificación, y por las acciones militares que adelanta en el mar Caribe desde varias semanas en una tensión con Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro.

Como se evidenció en la transmisión en vivo de este martes, tres representantes de la delegación estadounidense que aún estaban en el recinto lo abandonaron en medio de las críticas de Petro al gobierno Trump. El presidente colombiano señaló durante su intervención que "la política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general, no mira la droga, mira el poder y la dominación".



Y sobre el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, como parte de una campaña para frenar el tráfico de drogas, según Washington, Petro criticó los ataques de navíos estadounidenses contra varias lanchas supuestamente cargadas con drogas en los que murieron sus ocupantes. Para el presidente colombiano, "los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran (de la banda) del Tren de Aragua -que nadie quizás conozca aquí su nombre-, ni de Hamás; eran caribeños, posiblemente colombianos, y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos".

Según Petro, un eventual proceso por esas muertes "incluye al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump, que permitió los disparos de los fusiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza".

Ante estas afirmaciones, un portavoz del Departamento de Estados de Estados Unidos le dijo a Noticias Caracol que "las acciones de nuestra delegación de ayer (este martes) hablan por sí solas". Se trata del único pronunciamiento hasta ahora de la administración Trump sobre lo que dijo Petro durante el que fue su último discurso ante la ONU en calidad de presidente de Colombia.

Cabe anotar que si bien la descertificación no implicó sanciones, el retiro golpeó la imagen de Petro, a quien Washington culpa de no hacer esfuerzos suficientes para reducir el número de narcocultivos en el país sudamericano. Petro, que en 2026 dejará el poder, se defiende al afirmar que su administración ha hecho las mayores incautaciones de cocaína de la historia y critica a Estados Unidos por no reducir la demanda. Estados Unidos, cabe señalar, es el principal aliado comercial y militar de Colombia, pero desde la llegada al poder de Trump, las relaciones con el gobierno de Petro se han resquebrajado por discrepancias en temas como la migración y los aranceles impuestos por Trump.

