Las claves de los anuncios de De la Espriella sobre seguridad, fenómeno de El Niño y reconstrucción

El presidente Abelardo de la Espriella, en alocución, manifestó en la noche de este lunes 12 de octubre importantes decisiones sobre la energía, la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto, la transformación del Estado y la seguridad.

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Las medidas de De la Espriella por fenómeno de El Niño

En primer lugar, el mandatario señaló que es fundamental el fenómeno de El Niño y la energía. De hecho, indicó que el Gobierno anterior fue “irresponsable” y pudo llevar al país a un apagón, más cuando ya estaba anunciado y aún así no dejó reservas ni un plan de respaldo técnico, dejando a Colombia expuesta a un racionamiento. Recordó que el Ideam ya ha manifestado que habrá menos agua en los embalses y más presión sobre la generación. “Eso no es mala suerte, es falta de preparación porque ya sabíamos que esto iba a pasar”, indicó.



De esta manera, De la Espriella ordenó constituir un equipo especial con responsables y tareas identificadas, con fecha límite del 31 de diciembre, para realizar el plan de choque para reforzar la generación térmica y administrar responsablemente los embalses en las regiones más vulnerables. “Nuestra obligación es reducir al máximo el riesgo de racionamiento y dejar una ruta de prevención”, dijo.

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El presidente le pidió al Congreso el traslado de un billón doscientos mil millones de pesos dentro de la adición al presupuesto que será destinado para la emergencia del fenómeno de El Niño. Manifestó que una de las misiones es evitar un apagón en el país.

¿En qué va la reconstrucción tras el terremoto?

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El presidente De la Espriella detalló que la reconstrucción “es una realidad” y ya se está pasando “de las palabras a las obras” a través del Fondo Milagro, que ya está disponiendo del primer billón de pesos para atender vivienda, colegios, acueductos y vías. “Cada peso debe tener un destino verificable”, dijo el mandatario como orden a las cabezas de estos proyectos.

Para el mandatario, “ninguna tragedia puede convertirse en un negocio” y dijo que la regla del Fondo Milagro es que la plata no pasa por manos de intermediarios y llega directamente al pueblo que la necesita.

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En uno de los puntos adicionales, según su perspectiva, dijo que el Gobierno anterior llenó las instituciones del Estado de activistas y cuotas politiqueras, dejando la hoja de vida y el mérito rezagados. Así las cosas, recordó la importancia del Banco de talentos que impulsa su presidencia. Incluso, mencionó que 145 colombianos que se inscribieron en ese programa ya se posesionaron en sus cargos. "Entran al Estado por mérito", manifestó.

De la Espriella informa que van 70 muertos en operaciones de las fuerzas militares

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El presidente De la Espriella detalló algunos de los golpes que las autoridades han dado contra el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Eln. “El narcoterrorismo ya no encuentra un Estado dispuesto a negociar el territorio. El que instale un cilindro, el que reclute a un menor o el que cobre una vacuna tiene al Estado encima sin tregua día a día y sin diálogo. Esos diálogos chimbos de conveniencia que por años el anterior gobierno les regaló a los criminales”, aseguró.

Entregó un balance en seguridad de sus dos primeros meses de Gobierno. De hecho, aseguró que la fuerza pública afectó a 33 cabecillas de organizaciones criminales, entre ellos alias La Morocha, jefe de la estructura Rodrigo Cadete; alias Lobo, cabecilla de la estructura 36; alias Maxmax, explosivista de la estructura Jaime Martínez; y alias Ruso, del frente 28.

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“En la lucha contra el narcotráfico se registra la incautación de 125.182 kilogramos de clorhidrato de cocaína”, agregó De la Espriella, quien aseguró que “le están dando al narcotráfico más duro que nunca”. Otras cifras de incautación son los 60.101 kilogramos de marihuana, 14.607 de pasta y base de coca y 1.092 de heroína.

De la Espriella manifestó que van 1.117 afectaciones contra integrantes de grupos armados ilegales, 876 capturas y 171 desmovilizaciones, sometimientos o desvinculaciones. Agregó que en las operaciones de las fuerzas militares han muerto 70 delincuentes que pertenecen a bandas al margen de la ley; 67 pertenecían a grupos narcoterroristas y tres a grupos delincuenciales. Otra de las cifras en seguridad que entregó el mandatario son las 32.503 capturas por distintos delitos.

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¿Qué dijo sobre la protesta y el estatuto antiterrorista?

Para este miércoles 14 de octubre, las centrales obreras y el sindicato de educadores anunciaron una movilización social en las principales capitales. Además, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) comenzará esta semana una cumbre en el suroccidente del país. Si bien De la Espriella no se pronunció puntualmente sobre estos hechos, sí se refirió al decreto de protesta social, sobre el cual manifestó que “ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye”.

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Manifestó que durante años se permitió que el bloqueo parara la comida, la medicina, la vida y el trabajo, considerando que no es derecho y sí es irresponsabilidad. “En mi Gobierno se protege la marcha pacífica, el diálogo es la regla. La fuerza pública no se mete con quien marcha sin agredir. Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de TransMilenio convertido en trinchera. Agredir a una persona, lanzar objetos para herir, retener a alguien o usar a un niño en una protesta no es protesta, es un delito y se trata como tal”, dijo,

Más adelante, sobre la protesta del 14 de octubre, dijo que quien piense distinto tiene derecho a expresarlo, organizarse y ser escuchado, dando medidas para la protección de las personas. "La fuerza pública deberá actuar con legalidad, necesidad y proporcionalidad", agregó, señalando que la prioridad es cuidar la vida y prevenir la violencia, para permitir que la jornada transcurra en paz.

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"Lo protesta no autoriza a agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencias. Frente a hechos que constituyan delitos, las autoridades actuarán confirme a la ley", aseguró De la Espriella.

Este decreto, mencionó, obedece a que la crisis de orden público no se repita cada vez que a alguien le convenga parar el país.

El presidente también se refirió al estatuto antiterrorista, el cual se radicará en el Congreso de la República y se discutirá en el legislativo. De acuerdo con el mandatario, este proyecto de ley crea un registro de organizaciones terroristas, permite congelar bienes, cortar la contratación con el Estado y pone penas severas al uso de drones para atacar a la gente y a la fuerza pública, también castiga la asonada contra la fuerza pública.

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Se detuvo en uno de los puntos clave del estatuto, el cual tiene que ver con abrir una puerta a quienes entreguen información efectiva antes de la acusación, puede reducir la pena sustancialmente.

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